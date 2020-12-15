Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Bursa'daki yangın mağduru AVM sakinleri destek bekliyor

Bursa'daki yangın mağduru AVM sakinleri destek bekliyor

-AVM DEN DETAYLAR

Alışveriş Geçmiş Olsun Elektrik Kaçağı Alışveriş Merkezi 

--YANAN YERLERDEN DETAYLAR
--AVM ESNAFIYLA RÖP

( BURSA ) -- AVM'nin sigortası bitti, bir hafta sonra yangın çıktı, yüzbinlerce liralık masrafı ödeyemeyen esnaf zor durumda BURSA

- Bursa'da bir AVM'de çıkan yangında bütün elektrik tesisatı zarar gördü. Sigortası bir hafta önce biten iş merkezinde 300 bin liralık masraf çıkınca esnaf dükkânlarını açamıyor. Şehir merkezinde bulunan Meridyen Alışveriş Merkezinde geçtiğimiz günlerde elektrik kaçağından depo kısmında yangın çıkmış, yangın itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla söndürülmüştü. Yangında alışveriş merkezinin bütün elektrik tesisatı kullanılamaz hâle geldi. İçinde 90 dükkan bulunan AVM'nin sigortası ise bir hafta önce bitti. Sigortası olmadığı için çıkan 300 bin liralık elektrik masrafını ödeyemeyen esnaf yetkililerden yardım bekliyor. Elektrikler olmadığı için dükkânlarını açamayan esnaf uzanacak bir yardım elini bekliyor. Elektrik tesisatını yaptıramadıkları için dükkânlarını açamadıklarını ifade eden AVM yöneticisi Oktay Alma, "Alışveriş merkezinde 90 dükkân var. 35 tane açık olan dükkânımız mevcut. Çıkan yangında buranın bütün elektrik tesisatı yandı. Yaklaşık 300 bin lira masrafı çıktı. Alışveriş merkezinin sigortası bir hafta önce bitmiş böyle olunca sigorta da yaptırmıyor. Burada elektrik olmadığı için dükkânları açamıyoruz. Bize geçmiş olsuna hiç bir yetkili gelmedi. Çok mağduruz. Pandemiden dolayı işlerimiz düşük bir de dükkânları açamayınca iyice mağdur olacağız. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
(BRK-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement