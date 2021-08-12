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Bursa'da kiralık daireler karaborsaya düştü
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da kiralık daireler karaborsaya düştü

Bursa'da kiralık daireler karaborsaya düştü

-BURADAN DAİRELERDEN DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Karaborsa Asad Gayrimenkul Konut Fiyatları 

--VATANDAŞLARIN İNTERNETTE KİRALIK DAİRE ARAMASI
--GAYRİMENKUL USMANI AHMET ABDÜLAZİZ ÖZTÜRK RÖP

( BURSA - ÖZEL)- Vatandaş 2 bin 500 liralık daireye 4 bin lira kira vermeye razı ama yine de bulamıyor BURSA

- Bursa'da artan talepler sebebiyle kiralık daireler karaborsaya düştü. 2 bin 500 liralık daireye 4 bin lira kira vermeye razı olanlar bile kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Son dönemde yeni inşaatların başlamaması ve pandeminin ardından düğünlerin patlaması kiralık daire fiyatlarını uçurdu. Tayinlerin ve ertelenen düğünlerin de yapılmaya başlamasıyla vatandaşlar kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Fahiş fiyatlar ödemeye razı olanlar yine de kiralık daire bulamıyor. Bilhassa Bursa'nın en çok tercih edilen ilçesi olan Nilüfer ilçesinde daireler adeta karaborsaya düşmüş durumda. İlçedeki emlakçılara gelenlerin ekserisi kiralık daire talep ediyor. Emlaçılar ise ellerinde kiralık daire olmadığı için vatandaşlara yardımcı olamıyor. Nilüfer ilçesinde kiralık daire fiyatları şu ân tavan yapmış durumda. Maliyetler yükseldiği için müteahhitlerin yeni projelere başlamak istememesi de fiyatların artmasında etkili. Kiralık daire sıkıntısı sadece Nilüfer ilçesinde değil diğer ilçelerde de yaşanıyor. Bursa'da kiralık dairelerin karaborsaya düştüğünü ifade eden gayrimenkul uzmanı Ahmet Abdülaziz Öztürk, "Bu dönemde Bursa'da kiralık dairelerde ciddi anlamda sıkıntı var. 2 yıldır tayinler ve düğünler yapılmadı. Kiralık daire sıkıntısı başladı.
Vatandaş piyasada kiralık daire bulmakta zorlanıyor. Kiralar yükseldi, konut sıkıntısı var. Müteahhitler yeni projelere başlamıyor. Maliyetler yükseldi. Sattığını yerine koyamayacağını düşünen müteahhitler yeni projelere başlamıyor. Bu durum da konut fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. Bana kalırsa belediyelerin hızlı bir şekilde yeni konut alanlarını halkın hizmetine açması lâzım. Bursa'da ciddi anlamda konut ve mesken arsası sıkıntısı var. Şehirde satılık daire çok, ama kiralık daire yok. Kiralık daire sıkıntısı başta Nilüfer olmak üzere Mudanya, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde de var. Nilüfer ilçesinde kiralık daireler 2 bin 500 liradan başlıyor, 4 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşlar 2 bin 500 liralık daireye 4 bin lira verecek, ama bulamıyor" dedi.
"Günde 20 kişi kiralık daire için bizi arıyor" Çalan 30 telefondan 20'sinin kiralık daire için olduğunu belirten Abdülaziz Öztürk, "Her gün 30 kişi iş yerimizi arıyor. Arayanların 20'si kiralık daire soruyor. Bizde maalesef cevabını veriyoruz. Sadece bizde değil, diğer emlakçi arkadaşlarda ve internette de kiralık daire yok. Bizim diğer emlakçi arkadaşları da arıyorlar, onlarda da kiralık daire yok. Bursa'da büyük ölçüde kiralık daire sıkıntısı var" şeklinde konuştu.
(BRK-MŞ)
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