Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da erkenci kirazı hasadı başladı

Bursa'da erkenci kirazı hasadı başladı

Hasat

Asad Kiraz Üretimi Lyon 

-Detaylar
-Açıklama

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde erkenci kiraz hasadı sancılı başladı.
5 bin dekarlık alanda yetişen kirazın rekoltesinde yüzde 50 düşüş bekleniyor. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ve İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, kiraz hasadını inceledi. Sezai Çelik, “İnegöl’de kiraz hasadı başladı.
Şu ân hasadı yapılan kiraz erkenci kiraz. İnegöl’ümüzde Napolyon gibi çeşitler de çıkıyor. Bu erkenci kirazlar iç piyasaya gidiyor, diğer kirazlar ihracata gidiyor. Son yıllarda mevsimlerin değişmesi, yağmurların tam kiraz hasadına denk gelmesiyle kalite düşmesi ihracatı etkiledi. İnegöl’de 5 bin dekar alanda kiraz üretimi yapılmakta. Bu sene sert bir kış geçirdik, şeftali, erik ve kirazda çok büyük verim kaybı var. Kirazda yüzde 50’in üzerinde rekolte düşüklüğü var. Kiraz kilo basmadığı için maliyeti de yüksek oluyor. Kiraz toplayan kişinin günde 70-80 kilo kiraz toplayabilmesi lazım ki para kazandırsın. Ürün olmadığı için toplama limiti de düştü. Bu sebepten dolayı İnegöl kiraz üretiminden uzaklaşmakta“ dedi.
İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, ““Bu yıl hayırlısı ile erkenci kiraz hasadına başladık. Bu yıl diğer yıllara nazaran kışın sert geçmesinden dolayı ürünlerde rekolte kaybı söz konusu. Bu sene az zararla kapatmayı düşünüyoruz. Son 2 yıldır meyve üreticisi zor durumda, bankalar ile sıkıntılarımız var, sigorta şirketleri ile sıkıntımız var. Sigorta yaptırıyoruz, sigorta şirketleri zararlarımızı karşılamıyor. Sigorta yaptırmıyoruz, afetlerde yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bankalar erteleme yapmıyor. Büyüklerimizden yardımcı olmalarını temenni ediyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement