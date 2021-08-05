Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Ekonomi
- Bursa’da armut hasadında fiyatlar çiftçiyi mutlu etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Bursa’da armut hasadında fiyatlar çiftçiyi mutlu etti

- Bursa’da armut hasadında fiyatlar çiftçiyi mutlu etti

detaylar

Orman Yangınları Geçmiş Olsun Yangın Allah Erimli 

-röportaj

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde armut hasadı başladı.
Santa Maria cinsi armut hasadı bu sene çiftçinin yüzünü güldürdü. Rekolte ve fiyat bakımından yüz güldüren armutta rekolte beklentisi 2 bin ton. Armut hasadıyla alakalı açıklama yapan İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, “Ülkemizde yaşanan orman yangınlarından dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Bu günlerde geçecek inşallah. İsaören ve çevre mahallelerde şeftali hasadının ardından hayırlısı ile Santa Maria armudu hasadına başladık. Bu yıl armutta rekolte yüzlerimizi güldürdü. Bu sene İsaören ve çevre mahallelerde 1500 ila 2 bin ton arasında armut beklentisi var. Armutlarımızın daha daldan toplanmadan yüzde 80’lik kısmı satılmış durumda. Kilosu 4.5 ila 5 TL arasında değişiyor. Armut, bu zor günlerde çiftçimizin yüzünü biraz da olsa güldürdü. Armut, önceki senelere nazaran bu sene daha verimli ve güzel. Bizim ilçemizde yetişen armut, diğer illerde yetişen ürünlere göre raf ömrü ve kalitesi bakımından ön sırada. Biz her zaman ki gibi en kaliteli mahsulü üretmeye devam edeceğiz” dedi.
(SBA-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı