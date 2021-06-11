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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BURSA - Çeltik tarlaları drone ile ilaçlanıyor

BURSA - Çeltik tarlaları drone ile ilaçlanıyor

- Drone ile ilaçlama çalışmasından detay - Yeni Gürle Mahallesi Muhtarı Adnan Sakallı ile röportaj - Firma sahibi Alpay Ahlılar ile röportaj Bursa 'da çeltik tarlaları drone ile ilaçlanıyorBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde son yıllarda ekim alanı artan çeltiğin, tarlalarda ilaçlama işlemi drone kullanılarak kısa sürede daha etkili şekilde yapılıyor.Bölgede 30 yıl öncesine kadar çeltik üretiminin merkezi olan ancak daha sonraları üretimin azaldığı ilçede son birkaç yıldır yeniden bu ürünün yaygınlaştığı gözleniyor.İlçede bu yıl yaklaşık 3 bin dekar alana çeltik ekimi yapan üreticiler, tarlaları ilaçlama işlemini de drone ile yaptırmaya başladı.
Arazisini ilaçlatan Yeni Gürle Mahallesi Muhtarı Adnan Sakallı, AA muhabirine, 115 dönüm çeltik tarlasının drone ile 2,5 saatte ilaçlandığını söyledi.

Eskiden bu işlemi traktörle ya da elle 3 günde yaptıklarını belirten Sakallı, "Maliyette ufak bir fark oluşsa da zamandan tasarrufla bu açığı kapatıyoruz." dedi.
Bursa 'daki bir tarımsal malzeme firmasının sahibi Alpay Ahlılar ise drone ile ilaçlama yönteminin bir yıldır çok yaygınlaştığını vurguladı.Bu yöntemin çiftçiye birçok faydasının olduğunu dile getiren Ahlılar, şöyle devam etti:"Traktörle veya elle yapılan ilaçlamada çok fazla emek harcıyoruz. Onun haricinde özellikle traktörle ilaçlama yaptığımızda yüzde 5 ila 10 arasında ekinlerin çiğnenmesinden dolayı bir mahsul kaybı yaşanıyor. Drone ile ilaçlama hem mazot hem ilaç hem de su miktarında tasarruflu. Maddi açıdan da avantajlı. Traktörle ilaçlamaya girdiğimizde 500 - 600 litre su ile 10 dekar ilaçlayabiliyoruz. Drone sayesinde 10 dekarı 10 litre su ile ilaçlayabiliyoruz. Sudan da tasarruf etmiş oluyoruz. İlacı suyla yaymıyoruz, neredeyse olduğu gibi mahsule ulaştırıyoruz."Pervaneler sayesinde oluşan türbülansın, ilacın bitkinin her noktasına ulaşmasını sağladığına dikkati çeken Ahlılar, traktörle yapılan ilaçlamaya göre drone yönteminde kullandıkları ilacın dozunu düşürebildiklerini anlattı.

Tarım Bild Muhabir 

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