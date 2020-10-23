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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bulgaristan’ın yeni başkenti ‘Edirne’

Bulgaristan’ın yeni başkenti ‘Edirne’

drone görüntüsü

Politika Başkent Sosyete Pazarı Aktüel 

-Pazar yeri aktüel görüntüler
-Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaya'nın röportajı
-Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu'nun röportajı
-Bulgarlar ile röportaj
-detaylar

( EDİRNE -ÖZEL-DRONE)- Leva 5 liraya dayandı, Bulgarlar sınır kenti Edirne’ye akın etti EDİRNE

- Bulgaristan’ın para birimi olan Leva, Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Bulgar Levası 5 liraya dayanınca, komşu ülke vatandaşları Edirne’ye akın etti. Sosyete pazarında adım atılacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen noktasında Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti.Edirne’de, her Cuma günü kurulan ve ‘sosyete pazarı’ olarak adlandırılan Ulus Pazarı, Bulgarların akınına uğradı. Bulgar Levasının Türk lirası karşısında hızla değer kazanmasını fırsat bilen komşu ülke vatandaşları, pazarı adeta talan etti.Giyimden, kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgarlar, aldıkları malzemeleri taşımakta güçlük çekti.Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaya, “Sanayi odası olarak pandemi başladığından bu yana çok ciddi önlemler ve denetimler yapıyoruz. Hem işletmelerimiz hem de vatandaşlarımız bu kurallara harfiyen uyduklarını görebiliyoruz. Bu da bizi memnun ediyor” dedi.
“Edirne, Bulgaristan’ın ikinci başkenti oldu”Kaya, Bulgar Levasının Türk lirası karşısında çok değer kazandığına değinerek, “Bulgarlar, Edirne’de aradıkları her şeyi harfiyen bulabiliyor. Şunu söyleyebilirim ki, Edirne Bulgaristan’ın ikinci başkenti oldu diyebilirim. Edirne’mizin sınır kenti olmasından kaynaklanan bu avantajları iyi kullanıp, esnafımızın bu konuda komşularımıza karşı çok daha dikkatli, çok da saygılı davranıp, fiyat politikasına dikkat edersek, gelip geçici bir müşteri olarak görmezsek, bu iki ülke açısından da çok daha hayırlı olacaktır” diye konuştu.
“Pandemi ve güvenlik tedbirlerimiz en üst seviyede”Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu da valilik ve belediye tarafından pandemi için hazırlanan Bulgarca uyarı anonslarını gün boyu ses sistemlerinden yayınladıklarını dile getirerek, “Pandemi başladığından bu yana salgınla ilgili önlemler almaktayız. Son dönemde tabi Bulgar vatandaşlarımızın Edirne’ye gelmesi ile birlikte yoğunluk yaşanmaktadır. Bu yoğunluğa rağmen biz ekibimizle birlikte emniyetimiz, sağlık müdürlüğümüz ve valiliğimiz ile birlikte güvenlik ve sağlık önlemlerini en üst seviyede almaktayız” dedi.

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