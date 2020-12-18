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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Bu tarihi takılara paha biçilemiyor

Bu tarihi takılara paha biçilemiyor

Çorum Müzesinden görüntüler

Vitrin Jandarma Başkent Madalyon Irak 

-Tarihi dönemlere ait eserlerden görüntüler
-Takılardan görüntüler
-detaylar

( ÇORUM -ÖZEL)- Binlerce yıllık antika takıların vitrinleri yenilendi ÇORUM

- Çorum Müzesinde bulunan Klasik, Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait eşsiz altın eserlerin sergilendiği cam vitrinler yenilendi. Tarihe ışık tutan müzedeki göz alıcı güzellikteki takılara ise paha biçilemiyor.Türkiye'nin ilk yatılı müzesi olma özelliğini yanı sıra ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ olarak tescillenen Çorum Müzesi, bünyesinde bulundurduğu eserler ile göz dolduruyor. Anadolu’nun ve dünyanın en eski merkezi devletlerinden Hititlerin başkenti Çorum kent merkezinde bulunan müze, barındırdığı eserler ile de tarihe ışık tutuyor.Çorum Müzesinin 4’üncü katında yer alan ve Klasik, Helenistik, Roma ile Doğu Roma dönemlerine ait altın eserlerin sergilendiği cam vitrinlerde tanzim teşhir çalışmaları kapsamında değişikliğe gidildi. Çalışmalarda müze deposunda bulunan 115 altın ve yarı değerli taşlardan yapılmış, takı ve süs eserlerinden oluşan yeni vitrin çalışmaları geçen aylarda tamamlandı. Sergiye çıkarılan eserlerin büyük çoğunluğu müsadere, satın alma ve kurtarma kazıları yoluyla ülkeye kazandırılan eserlerden oluşuyor.Klasik, Helenistik, Roma ve Doğu Roma eserlerinin sergilendiği vitrinler, antik dönemin etkileyici yeni fikirleri ile üretilen zengin maden işçiliğinin değerli örneklerinden oluşuyor. Yine jandarma tarafından yapılan operasyonlarda ele geçirilen altın ve yarı değerli taşlardan oluşan takı ve süs objeleri, bu vitrinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.Doğu Roma dönemine ait olduğu düşünülen ve özenli işçiliği ile kendisine hayran bırakan madalyon ile Roma dini ve sanatını yansıtan yüzük ve yüzük taşları da koleksiyonun önemli bir bölümünü oluşturuyor.
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