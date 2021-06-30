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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bu sene emlak piyasasını gurbetçiler hareketlendirecek

Bu sene emlak piyasasını gurbetçiler hareketlendirecek

Başkandan görüntüler

Gayrimenkul İnşaat Sektörü Yasaklar Emlak Piyasası Gurbetçi 

-Başkan çalışmalar hakkında bilgi verirken görüntüler
-Başkan ve Kale'nin konuşması
-Son detaylar

( ESKİŞEHİR ) - (ÖZEL)- Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik;- “Umudumuz Avrupalı gurbetçilerimizde” ESKİŞEHİR

- Dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle geçen sene Türkiye’ye gelemeyen gurbetçi vatandaşların, bu sene gayrimenkul piyasasına 2 kat yatırım yapması bekleniyor. Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir beklediği ilgi görmeyen emlak piyasasını, başta Avrupa ve diğer ülkelerden gelecek olan gurbetçi hızlandıracak. Bulunduğu ülkelerde uygulanan yasaklar nedeniyle gelemeyen gurbetçi vatandaşlar, bu sene Türkiye’ye gelmeye başlarken, yatırım yapmak için emlakçıları aramaya başladığı belirtiliyor. Emlakçılar da, geçen sene hareketsiz kaldığı, ancak bu sene gurbetçiler yüzlerini güldüreceği bekliyor. Ancak emlakçılar, artan inşaat maliyetinden dolayı fiyatlarda büyük yükselme olmasından da endişe duyuyor. “Umudumuz Avrupalılarda” Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, emlakçıların umudunun gurbetçilerde olduğu belirtti.
Çelik, “Sezonun açılması ile birlikte piyasada az da olsa hareketlik meydana geldi. Yaklaşık 1 buçuk yıldır yaşadığımız bu pandemi döneminde geçen sene gurbetçi vatandaşlar maalesef gelemediler ve hiçbir yatırım yapamadılar. Avrupa ülkelerinden başka ülkelere çıkma yasağı olduğu için onlar bulundukları ülkelerde yaşadılar. Şimdi baktığımız kadarıyla Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelerin az da olsa bu kısıtlamayı aştıkları görüyoruz. Gurbetçi vatandaşlardan telefonlar almaya başladık. Artık bu sezon gelecekleri söylüyorlar. Çevremizde yavaş yavaş gurbetçilerin arabalarını görmeye başladık. Bu sezon umudumuz gurbetçi vatandaşlarda diyebiliriz. Geçen sene yapamadıkları yatırımlar bu seneye ertelediklerini, bu sene ise yazlık olan yerlerde barınmak istedikleri, Avrupa’yı bırakıp geldikleri zaman ikametgâh edecekleri yerleri tercih etmekteler. Bunlarla ilgili bizden bilgi almaktalar. İşte o yüzden umudumuz Avrupalılarda diyebiliriz” diye konuştu.
Fiyatlar yüksek olacak Umudu gurbetçilerde olsa da henüz tam anlamıyla bir hareketlik göremediği belirten Çelik, aynı zamanda artan inşaat maliyetinden dolayı ev fiyatların yüksek olacağından endişe duyuyor. Başkan Çelik, “Şu anda Avrupalı vatandaşların arabalarını az görmeye başladık, ancak bir hareketlik olmadı henüz. Sadece beklenti içindeyiz. Fiyatlarda şöyle diyebilirim; yeni yapılan inşaat sektöründeki fiyat girdilerinden dolayı ortalama yüzden 30-35 gibi fiyatın arttığını görüyoruz. Bununla başlıca sebebi inşaat maliyetlerin artmasıdır. Şu anda demirin 8 bin lirayı geçtiğini görüyoruz. Bundan dolayı biraz sıkıntı içerisindeyiz” dedi.
“Avronun yüksek olmasından dolayı daha fazla yatırım yapacaklar” Eskişehir’de 25 yıldır emlakçı olarak çalışan Burhan Kale ise, gurbetçilerin yapacağı yatırımlarla beraber piyasanın 2’ye katlanacağını anlattı. Kale, “Pandemiden dolayı geçen sene gurbetçiler gelemediler. Bu sene büyük ihtimalle yüzde 90 gelecekler. Şu anda Euro’nun 10 buçuk civarında seyretmesinden dolayı temennimiz gayrimenkul alacaklar. Yüksek oranda beklentimiz var. Sonuçta geçen sene gelemediklerinden dolayı bu sene gelecekler ve yatırımlarını yapacaklar. Avronun yüksek olmasın ve geçen sene yatırım yapamamalarından dolayı bu sene piyasa 2’ye katlanacaklar” diye belirtti.
(MR-Y)
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