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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Borçların yapılandırılması çiftçiye nefes aldıracak

Borçların yapılandırılması çiftçiye nefes aldıracak

Hem Taksit Hem faiz indirimi olacak

Tarım Faiz İndirimi Efes Kooperatif Peşin Ödeme 

-Bu taksitlendirme çiftçiye nefes aldıracak
-Bursa Yenişehir üretici-tarım kredi borç faiz indirim
-Selçuk Karasu röportaj

( BURSA )-Tarım kredi kooperatiflerine borçları olan çiftçilerin borçları taksitlendirilirken, ödemelerde faiz indirimi de yapılacak. BURSA

- Tarım kredi kooperatiflerine borçları olan çiftçilerin borçları taksitlendirilirken, ödemelerde faiz indirimi de yapılacak. Zor durumda olan çiftçilerin ödemelerini ertelemek için yapılan yeni uygulamada tarım kredi kooperatifleri çiftçilere kolaylıklar sağlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Yenişehir Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Selçuk Karasu, “7366 sayılı kanun kapmasında geçmiş döneme dair borçların yapılandırılması ile alakalı bir durum söz konusu. Borcun kapsamının 2020 yılı ve öncesi kanun takibe düşmüş olması gerekiyor. Bu borçların tamamı hem faiz ödemesinde indirim sağlıyor hem de borcun yüzde 30’u ödendiği takdirde geriye kalan tutar 3 yıl taksitlendirme imkanı sağlıyor. Defaaten ödemelerde yine faiz indirimi olarak işçilerimiz borçlarını ödeyebiliyorlar. Bunun haricinde 2020 yılından sonra takibe düşmüş ödemelerde de kurum yine defaaten ödemelerde yüzde 10, peşin ödemelerde çiftçiye indirim imkânı sunuyor. Yeni sezon bezelye, fasulye, biber ile başladı.
Çiftçilerimize bu süreç içerisinde hayırlı, bereketli bir yıl diliyoruz” diye konuştu.

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