Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
BOLU - Hobi olarak çilek üretmeye başlayan itfaiyeci talebe yetişemiyor

BOLU - Hobi olarak çilek üretmeye başlayan itfaiyeci talebe yetişemiyor

- Bahçeden görüntü - Bahçeden çilek toplanması - Mehmet Ceyhan'ın açıklaması - Bahçeden çilek toplanması Bolu 'da hobi olarak çilek üretmeye başlayan itfaiyeci talebe yetişemiyorBOLU (AA) - Bolu 'da eşiyle birlikte hobi olarak çilek yetiştirmeye başlayan itfaiye çalışanının ürünleri henüz tarladayken alıcı buluyor. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışan Mehmet Ceyhan (35), Çatak Mahallesi'nde yaklaşık 4 yıl önce küçük bir alanda eşiyle "yediveren" olarak adlandırılan albion cinsi çilek üretimine başladı.
Hobi olarak yöneldikleri bu işte yoğun taleple karşılaşan ve üretim alanını 2 dönüme çıkaran çift, siparişlere cevap vermeye çalışıyor. - "Hedefimiz üretimi daha da artırmak"Ceyhan, AA muhabirine, organik çilek yetiştirdiklerini belirterek, "Hedefimiz, üretimi daha da artırmak. Bolu muza bu çileği sunmak istiyoruz. İlgi çok fazla. Çileğimizi tadanlar daha fazla alıyorlar ve buna yetişemiyoruz şu an, çileği çoğaltacağız." dedi.
Bu yıl hava şartlarının üretimi olumsuz etkilediğini ifade eden Ceyhan, "Üretim, miktar olarak düştü. Bunun temizliğini yaparak ikinci mahsulümüzde çileği vatandaşımıza sunacağız." diye konuştu.
Ceyhan, çileğin kilogram fiyatının 18 lira olduğunu, müşterilerin hiçbir ilaç kullanmadan yetiştirdikleri ürünü almak için tarlaya kadar geldiklerini kaydetti.

Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement