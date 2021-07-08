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BOLU - Elde edilen 3 milyon sazan balığı yavrusu göl ve göletlere salınacak
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
BOLU - Elde edilen 3 milyon sazan balığı yavrusu göl ve göletlere salınacak

BOLU - Elde edilen 3 milyon sazan balığı yavrusu göl ve göletlere salınacak

- Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda'n görüntüler Bolu 'da elde edilen 3 milyon sazan balığı yavrusu göl ve göletlere salınacakBOLU (AA) - Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda 350 anaç sazan balığı sağımından 3 milyon balık yavrusu elde edildi.Göl, gölet ve barajlarda balık popülasyonunun artırılmasına yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten istasyonda balık üretim çalışmaları aralıksız devam ediyor.İstasyonda 350 anaç balığın sağımı gerçekleştirildi.
Sağım sonucunda 3 milyon sazan balığı yavrusu hedefine ulaşıldı.Elde edilen yavrularla sulak alanların balıklandırılması, sürdürülebilir balıkçılık ve gelecek nesillerin sazan ile tanışmasına katkı sağlanacak.

Lyon 

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