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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu’da, 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu

Bolu’da, 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu

- HAMSİ TEZGAHI ÖNÜNDE OLUŞAN KUYRUK

Yarış Balık Tezgahları Allah Halk Pazarı 

-- HAMSİ ALMAK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞANLAR
-- BALIKÇILARIN SOSYAL MESAFE UYARISI
-- BALIKÇI ENGİN YILDIZ İLE RÖP
-- DETAYLAR

( BOLU ) -- Hamsi alabilmek için birbirleriyle yarıştılar BOLU

- Bolu’da, fiyatı 15 liraya kadar düşen hamsiye oluşan yoğun talep balıkçıları sevindirdi. Hamsi tezgahlarının önünde sıraya giren vatandaşlar balık alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bolu’da, İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında hamsi fiyatının 15 liraya kadar düşmesi vatandaşların yoğun talebine neden oldu. Balık tezgahlarına hücum eden vatandaşlar tezgahlardaki hamsileri bitmeden alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Zaman zaman sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı balık tezgahlarında uzun kuyruklar oluştu. Balıkçılar ise, boşalan hamsi tezgahını yeniden doldurmak için yoğun çaba gösterdi. Uzun yıllardır balıkçılık yapan Engin Yıldız, "Aşağı yukarı 1 haftadır bolluk yaşanıyor. Fiyatlar düştü. 2 boy balık var. 15 lira ve 20 lira. Büyüklüğüne göre fiyat farkı var. İnşallah bolluk devam eder. Bol bol satmak nasip olur” ifadelerinde bulundu. (FC-ALI-
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