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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bir şişeyle başladı, pandemide taleplere yetişemiyor

Bir şişeyle başladı, pandemide taleplere yetişemiyor

NESLİHAN RÖPORTAJ

Kozalak Doğal Ürün Girişimci Kadın Organik Ürün Zeytinyağı 

-MÜŞTERİ RÖPORTAJ
-EVE TESLİM ETMESİ
-MOTOSİKLET SÜRMESİ
-MOTOSİKLET DETAY
-DETAYLAR

( EDİRNE ) - EDİRNE

- Edirne’de yakınlarına yardımcı olmak için sattığı bir şişe pekmezin ardından organik ürünler satma kararı alan ve şimdi ise siparişlere yetişemeyen girişimci kadın Neslihan Atakanı, pandemi döneminde organik ürün satışlarının 4 kat arttığını açıkladı.
Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde yaşayan 38 yaşındaki Neslihan Atakanı, bundan 4 yıl önce memleketine gittiğinde yakınlarının pekmez yaptığına şahitlik etti. O gün yakınlarından gelen ‘Edirne’de bize pekmez satar mısın?’ sorusuna ‘evet’ diyen Atakanı, aslında farkında olmasa da iş hayatına o gün ilk adımını attı. Bir gecede aldığı karar hayatını değiştirdi Edirne’ye gelirken yanında getirdiği pekmezleri komşularına satmaya başlayan Atakanı, doğal ürün dendiği zaman akıllara gelen ilk isim oldu. Müşteri sayısı 4 kat arttı, motosikletle servise başladı Bir şişe pekmez satarak başladığı iş hayatına şimdi ise 50 çeşit ürün satarak emin adımlarla devam eden Atakanı’nın pandemi döneminde müşteri sayısında da 4 kat artış yaşandı. Müşterilerinin taleplerine yetişemeyen Atakanı, aldığı motosikletiyle kent merkezinin bir ucundan diğer ucuna evlere servis yapıyor. Bir şişeyle başlamıştı, şimdi 50 çeşit ürün satıyor Pandemi döneminde özellikle çam kozalak şurubu siparişlerine yetişemediğini belirten Atakanı, hepsi organik olan asma yaprağı, zeytinyağı, fıstık, reçel çeşitleri, salça çeşitleri, pekmezler, baharatlar ve çam balı olmak üzere 50 çeşit doğal ürün sattığını ifade etti.
Taleplere yetişmekte zorluk çekiyor Ürün çeşitlerini artırdığı için gelen taleplere yetişmekte zorluk çektiğine dikkat çeken Atakanı, akşamdan hazırladığı siparişlerini motosikletinin sepetine koyarak müşterilerine ulaştırmak için motoruyla günde 2-3 servis yaptığını belirterek, pandemi öncesi 500 müşterisinin bulunduğunu şimdi ise müşteri sayısının bin 500 ve 2 binlere ulaştığını açıkladı.
(SU-KU-
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