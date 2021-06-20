Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Bir asırlık tespihler 25 bin liraya alıcı buluyor

Bir asırlık tespihler 25 bin liraya alıcı buluyor

BİR SARILIK TESPİHLERDEN DETAYLAR

Dolar 

-100 YILLIK TESPİHLERİN ÇEKİLMESİNDEN GÖRÜNTÜ
-TESPİH SATICISI HASAN YILMAZ RÖP.
-DETAYLAR

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'da bir esnafın satışa çıkarttığı asırlık tespihler 25 bin liraya alıcı buluyor.Gümüşçüler Çarşısı'nda 20 yıldır tespih satan Hasan Yılmaz'ın 100 yıllık kehribar tespihleri 4 bin lira ile 25 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Çok değerli olan bu tespihleri durumu iyi olan vatandaşlar ve Arap müşteriler tercih ediyor. Özel kutusunda sakladığı asırlık tespihleri hususi müşterilerin beğenisine sunan Yılmaz, meraklılarına bu tespihleri satıyor. Bu zamana kadar birçok kişi tarafından kullanılan bu tespihler hala meraklıları tarafından aranıp bulunarak yüksek fiyatlarla alınıyor.Bu tespihlerin 100 yıl önce yapıldığını ifade eden Hasan Yılmaz, "Eskiden otomatik tezgahlar yokmuş, bu tespihler tamamen el işçiliğiyle yapılıyormuş. Eskiden plastik olmadığı için kehribardan yapılıyordu. Bu tespihlerin bu zamana kadar çok fazla sahibi olmuş. En son bizim elimize geçti. Bir asırlık kehribar tespihleri 500 ila 3 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Bu tespihleri genelde gelir durumu iyi olan insanlar alıyor" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement