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Bileyleyiciler bu bayram boş kaldı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bileyleyiciler bu bayram boş kaldı

Bileyleyiciler bu bayram boş kaldı

Bilemelerden detay

Esnaf Efes 

-Bıçak detayları
-Röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bıçak bileyicilerinde beklenen talep olmadı. Geçmiş bayramlara göre işlerde oldukça düşüş yaşadıklarını belirten esnaf, eski bayramları iple çektiklerini söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanan bıçak bileyleyicilerinde bu sene beklenen talep olmadı. Geçmiş bayramlarda kapılarında kuyruk oluşan bıçak bileyleyiciler, bu sene işlerin olmadığından olumsuz etkileniyor. Bıçak bileme işine önem verdiklerini belirten esnaf, eskiden günlük 200-250 civarı bıçak bileylerken şimdi ise 50 ile 60 arası değiştiğini vurguladı. “Eski bayramları iple çekiyoruz” Bıçak bileme işini herkesin yaptığını belirten esnaf Ömer Ayna, “Bizler bıçak bilemeye çok önem veriyoruz. Bileme bir sanattır. Bayram öncesi olmasına rağmen günlük 50-60 tane bıçak bileyliyoruz. Bu rakam önceki bayramlarda 200-250 taneyi buluyordu. İşlerin açılmasını bekliyoruz. Bıçakları biz 10-15 dakika içerisinde bileylemiş oluyoruz” dedi.
“En küçük bıçak 5 liradan bileyleniyor” Fiyat bilgisi de veren Ayna, “En küçük bıçak 5 TL, en büyüğü ise 7 TL’den bileyliyoruz. Ben bu işi 26 yıldır yapıyorum. Eskiden nefes alamazdık, sıralar oluşuyordu. Bizler müşterilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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