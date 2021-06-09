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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Biçerdöverlerin yakıtları tarlalara taşınıyor

Biçerdöverlerin yakıtları tarlalara taşınıyor

Tarlaya giden yakıt tankerleri

Asad Petrol Trol 

-biçerdöverin üzerine çıkıp yakıt doldurulması
-çiftçi röportaj
-hasada devam eden biçerdöver
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA - ÖZEL)- Gün boyu hasat yapan biçerdöverlerin yakıtları tarlalarda dolduruluyor ŞANLIURFA

- Türkiye’nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa’da biçerdöverlerin yakıtları tankerlerle hasat yaptıkları tarlalara taşınıyor. Bu sayede hem zamandan tasarruf ediliyor hem de biçerdöverlerin dar yollarda trafiğe çıkıp tehlikeye neden olmaları engelleniyor. Türkiye’nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa’da hasat yapan biçerdöverlerin yakıtları tarlaya taşınıyor. Tankerlerle götürülen yakıt sayesinde hem biçerdöverler çalışmaya devam ediyor hem de yakıtları bittiğinde petrol istasyonlarına gidip trafikte tehlikeye neden olmaları engelleniyor. Çiftçiler uygulamadan memnun Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki çiftçiler, petrol istasyonları tarafından başlatılan bu uygulamadan dolayı çok memnun olduklarını ifade etti.
Bu sayede zamandan tasarruf ettiklerini belirten çiftçiler, biçerdöverlerin trafikte tehlikeye neden olmalarının da önüne geçildiğini belirtti.
Tarlasında hasat yapılan çiftçilerden Mehmet Emin Aksak, böyle bir imkanın çok güzel olduğunu söyleyerek, "Makinemiz şu anda yakıt dolumuna gelmiş. Böyle bir imkan çok güzeldir. Normalde makinamız bu yollar dar olduğu için gidip gelemiyordu. Yakıt istasyonunun uzak olması bize çok sıkıntı çıkartıyordu. Şu anda yakıt ayağımıza geliyor. Bu makinayı doldurup gidiyor. Daha rahat, daha güzel, daha tasarruflu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Tarlada yakıt ikmali yapılan biçerdöverler, zaman kaybetmeden daha uzun süre ekinleri biçmeye devam ediyor. (Şİ-SVY-
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