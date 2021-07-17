Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Ekonomi
Bıçak bileyicilerinin Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bıçak bileyicilerinin Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor

Bıçak bileyicilerinin Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor

Çalışmalardan detay

İhlas Muhabir Kurban Kesimi Irak 

-bilenen bıçaklardan detay
-vatandaşlara bıçakları teslim etmeden detay
-bıçak ustası ile röp.
-bıçak bilemeden detay
-Müşteri ile röp.

( KARABÜK -ÖZEL) KARABÜK

- Karabük’te 39 yıldır bıçak bileyiciliği yapan Ali Açıkgöz, Kurban Bayramı’na iki gün kala siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Kurban Bayramı’na iki gün kala bıçak bileyicileri gece yarısına kadar siparişleri yetiştirmek için çalışıyor. İşini son günlere bırakan vatandaşlar nedeniyle bıçak bileyicilerinde hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşların bıçaklarını bayrama hazırlayan ustalar, bir taraftan da satış yapıyor. Vatandaşların bayram öncesinde uğrak yeri haline gelen yerlerden biri olan Bıçakçı Ali Usta, yaklaşık bir haftadır, vatandaşların kurban kesimi için kullanacaklarını bıçakları yetiştirmek için eşi ile birlikte gece yarılarına kadar çalışıyor. İhlas Haber Ajansı

muhabirine konuşan Bıçak Ustası Ali Açıkgöz, her yıl olduğu gibi vatandaşlar bıçaklarını biletmek için son günleri seçtiği için yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Kurbana eziyet çektirmemek için kesen bıçakları kullanmanın daha iyi olacağını belirten Açıkgöz, “Bunu biletirken seyyar veya uyduruk bileyicilere yaptırmasınlar. Bilirkişilere yaptırsınlar” dedi.
Karabük’ün en eski bıçakçısı olduğunu aktaran Açıkgöz, “Her yer bıçak dolu. Gece 22.00-23.00’a kadar bileme yapıyoruz. Şuana kadar 5 bin tane bıçak bilemişizdir” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Acemi kasaplar kendini kesti!Acemi kasaplar kendini kesti!
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı