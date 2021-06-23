BERLİN - Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
- Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi - Bakan Manguş tarafından karşılanması - Başbakan Dibeybe'in karşılaması ve fotoğraf çektirilmesi - Görüşmeden detaylar BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya 'da Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile görüştü.
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