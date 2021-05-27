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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bayburt-Gümüşhane kara yolundaki Vauk Tüneli'nde kazı işleminin yüzde 30'u tamamlandı

Bayburt-Gümüşhane kara yolundaki Vauk Tüneli'nde kazı işleminin yüzde 30'u tamamlandı

- Tünel inşaatı çalışmalarının drone ile görüntülenmesi - Tünel içinin drone ile görüntülenmesi - Şantiye Şefi Şahin Pınarbaşı ile röportaj - Tünel içerisindeki çalışmalardan görüntülerBAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt - Gümüşhane kara yolundaki 1850 rakımlı Vauk Dağı'nda yapımı süren tünelde yüzde 30 fiziki gerçekleşme sağlandı.Kış aylarında buzlanma nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların geçmekte zorlandığı, zaman zaman tipi nedeniyle kapanan Vauk Geçidi, tünelin hizmete açılmasıyla sürücülere rahat nefes aldıracak.Sürücüler, olumsuz hava koşulları nedeniyle seyahat hızının düştüğü Vauk Dağı'nı tünelin ve çevre yolların tamamlanmasıyla daha kısa sürede aşacak.Bölgede yapımı devam eden Kop Tüneli ile birlikte stratejik yönüyle ön plana çıkan Vauk Tüneli, aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz arasında önemli rol oynayacak.Çift tüp uzunluğu yaklaşık 15 kilometre olan tünel inşaatında 300 personel çalışıyor.Tünel şefi olarak görev yapan inşaat mühendisi Şahin Pınarbaşı, AA muhabirine, Vauk Tüneli'nin aynı güzergahta bulunan Kop ve Zigana tünelleriyle birlikte Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'i birbirine bağlayan önemli tünellerden biri olduğunu söyledi.

Pınarbaşı, "Koronavirüs süreci de dahil olmak üzere önlemler konusunda da gerekli hassasiyet gösterilerek 300 işçi ve büyük bir araç parkıyla 7 - 24 esasına göre çalışmalarımız hiç durmadan devam ediyor. İnşallah en hızlı şekilde bu tüneli 2023 yılı içerisinde insanların kullanımına açacağız." dedi.
Vauk Dağı'nın özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşattığına işaret eden Pınarbaşı, sözlerini şöyle tamamladı:"İnsanlarımız bu yolu yıllarca hep cefa çekerek kullandılar. Özellikle kış aylarında insanlarımız bu yolu kullanırken hep bir korkuyla endişeyle kullandılar. İnşallah bu tünelin bitişiyle beraber insanların içindeki o korku ve endişenin yerini ferah ve güven alacaktır. Vatandaşlar o güveni aldığı zaman da emeğimizin boşa gitmediğini ve insanların yüzündeki mutluluğu görünce bu çabamızın, emeğimizin bir karşılığı olduğunu düşünüp mutlu olacağız."

Strateji Tünel İnşaatı Güzergah Çevre Yolları Hassasiyet 

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