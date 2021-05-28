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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
- Başkan Tuncel’den Buğday Hasadı

- Başkan Tuncel’den Buğday Hasadı

hasat görüntüleri

( AYDIN )- Söke Belediyesi’nin ürettiği buğdayın hasadı yapıldı AYDIN

Asad Tarım Örnek Proje Erimli 


- Söke Belediyesi tarafından üretimi yapılan buğdayların hasadına başladı.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel gerçekleşen hasadı yerinde izledi. Söke Belediyesi’ne ait atıl durumdaki arazileri üretime kazandırmanın yanında, üretilen buğdaydan elde edilecek unun ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturulacağı tarımsal üretim projesinde ilk hasat sevinci yaşanıyor. Söke Belediyesi’ne ait 70 dönümlük arazide ekimi yapılan buğdayların hasadı gerçekleştiriliyor. Tarım ve üretim olmazsa olmazımız diyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, “Söke Belediyesi olarak tarımsal üretimde örnek projeler ortaya koymanın yanında üretimini yaptığımız mahsulü halkımızla paylaşmak istiyoruz. Mutlu bir toplum ancak böyle oluşur” dedi.
Belediyeye ait verimli arazilerin tarımsal üretimle değer kazandığını belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Belediyemiz ziraat mühendisleri ve personelinin gayretleri ile gerçekleştirilen üretimin ilk hasadını yapıyoruz. Bu yıl yaşanan zorlu şartlara rağmen verimin de iyi olduğunu gördük. Sökemize hayırlı olsun” dedi.
(LT-İK-
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