Basınçlı sulama sistemine geçip 4 bin dönüme ayçiçeği ekti, gören Trakya zannetti

-tarladan detay

-ayçiçeğinden detay

-sudan detay

-Bülent Açıkgözün tarlayı gezmesi

-oluşan güzel manzara

-röportaj

-genel ve detay



( TUNCELİ -DRONE) TUNCELİ



- Tunceli’de geçen sene ilk defa bin dönüm alana ayçiçeği eken bir girişimci, basınçlı sulama sistemine geçilmesi ile ekili alanını 4 bin dönüme çıkardı. Rengarenk bir görünüme kavuşan ova, Trakya bölgesini andırdı.Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Ovasında geçen sene bin dönüm alana ilk defa ayçiçeği eken çiftçi Bülent Açıkgöz, bu yıl basınçlı sulama sisteminin aktif hale gelmesiyle ekili alanını 4 bin dönüme çıkardı. Ülke genelinde kuraklıkla mücadele edilirken, Açıkgöz kuraklıktan hiç etkilenmedi. 2 bin dönümünü yağlık ve geri kalınını çerezlik ayçiçeği eken Açıkgöz, suyla beraber ürünün verimin arttığını belirtti.

Binlerce dönüme ekilen Ucu bucağı görünmeyen devasa ayçiçeği tarlası ise Trakya bölgesini andırdı.Her yıl olduğu gibi bu yılda hız kesmeden yine üretime devam ettiğini kaydeden Açıkgöz, "Geçen yıl bin dekar alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştirmiştik, bu yıl bunu 4 bin dekara çıkardık. Bunu da bölgemize gelen basınçlı sulama sistemlerinin aktif hale gelmesiyle yaptık. Daha önce su yoktu. Valime bölge çiftçiler ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Büyük özveri göstererek bölgeye suyu verdiler. Kurak bir mevsim yaşıyoruz. Böyle bir mevsimde suyun önemi çok büyük. Bölgemizdeki arazilerin büyük bir bölümü sulanıyor" dedi.

"Bu yıl sulu tarım olmasaydı çiftçi, kuraklıktan çok büyük etkilenecekti"Suyla beraber verim ve kalitenin daha da arttığını vurgulayan Açıkgöz, "Güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Biz çekirdek üretimi yaptık. Kurak olmasından dolayı arıcılarımız vardı ve sıkıntılı bir sezon geçiriyorlardı. Onları davet ettik. Onlar gelecek ve arılarını getirecek. Polen alacaklar, hem bizim çiçeklerimiz tozlanacak. Yaklaşık 150 tarım işçisine bir ay boyunca istihdam sağladık. Tohumu toprağa ektikten sonra sonuna kadar her alanda ve anında istihdam oluyor. Toprakla uğraşmak ve üretim yapmak güzel. İnşallah daha da güzel şeyler yapacağız. Bu yıl sulu atarım olmasaydı çiftçi, kuraklıktan çok büyük etkilenecekti" diye konuştu.

"İlimizi Trakya yaptık, burası Tunceli"Sulanamayan alanlarda ciddi sıkıntılar olduğunu aktaran Açıkgöz, "Yüzde 70 verim kaybı var. Su çok önemli, geleceğin elmasıdır. Hala bölgenin sulanamayan alanları var. Tekrar yeni projelerle sulanabilir hale getirilmesi hem verimi hem de istihdamı artıracaktır. Daha önce böyle bir üretim yapılmıyordu. Biz bunu vatandaşa alternatif bir ürün olsun diye yaptık. Sadece buğday ve arpa değil de vatandaş görsün ve eksin. Ayçiçeği deyince akla Trakya geliyor. Görüyorsunuz ilimizi Trakya yaptık. Burası Tunceli, burada oluyor, bu bölgede de üretiliyor. Topraklarımız çok temiz, pırıl pırıl. Eksiğimiz suydu ve su da geldi. 4 bin dekardan 2 bin dönümünü yağlık ayçiçeği ektik. Geri kalanı da sofralıktır. Sulanabilir arazi olduğu için ciddi bir verim artışı bekliyoruz. Buradan üretilen ürünlerin bir kısmı yağ fabrikalarına gidecek. Çerezlik olanlar ise yine tesislerde işlendikten sonra büyük firmalar aracılığıyla sofralarımıza kavuşacak ama bu yıl çok kaliteli bir ürün bekliyoruz" şeklinde konuştu.



