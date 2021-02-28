Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Balıkta zam şampiyonu çinekop oldu: Kilosu 60 TL

Balıkta zam şampiyonu çinekop oldu: Kilosu 60 TL

BALIKÇI TEZGALARINDAN GÖRÜNTÜLER

Hafta Sonu Zam Şampiyonu Balık Fiyatları Alabalık Şampiyon 

-BALIKÇI İLE RÖPORTAJ
-DETAY

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Batı Karadeniz bölgesi olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde zam şampiyonu kilosu 60 TL'den satışa sunulan çinekop oldu. Akçakoca'da pandemi sebebiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında balıkçı tezgahlarında durgunluk yaşanıyor. Hava şartları sebebiyle balık fiyatlarında artış görülürken, zam şampiyonu ise çinekop balığı oldu. Tezgahlarda hamsi 25 TL, barbun 40 TL, çupra 20 TL, mezgit 25 TL, alabalık 10 TL, somon 35 TL, istavrit ise 35 TL'den satışa sunuldu. Çinekop ise 60 TL'den satılarak, zam şampiyonu oldu. Balıkçılar en pahalı balığın çinekop olduğunu belirterek, hafta sonu kısıtlaması sebebiyle satışların düşük olduğunu, en çok rağbetin ise hamsi, barbun ve mezgite olduğunu kaydetti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı