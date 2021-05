Balıkesir'de yeni gözde atlı safari

-Doğada atla safari yapanlar

( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR



- Pandemi sürecinde vatandaşların doğaya olan ilgileri arttı. Son günlerde termal kaynakları ve doğal güzellikleri ile turizmin parlayan yıldızı haline gelen Balıkesir’in Sındırgı ilçesi alternatif turizme ev sahipliği yapıyor. Ata sporlarına ve atlara olan tutkusu ile Balıkesir’in tek Atlı Cirit Spor Kulüpleri'ne sahip olan Sındırgı ilçesinde yeni trend atlı safari oldu. İlçede yaşayan vatandaşlar ve dışarıdan gelen ziyaretçiler at ile doğal güzelliklerin arasında günün stresinden uzaklaşıyor. Yaklaşık 10 yıl önce kurulan ilk Atlı Cirit Spor Kulübü ile başlayan binicilik ve cirit eğitimlerine talebin artması ve ilçedeki vatandaşların da ilgi göstermesi ile yeni spor kulüplerinin de kurulmasına imkan sağlandı. Gençler bu kulübe katılıp hem binicilik dersleri hem de doğal şehrin muhteşem manzarasında at safari yapma fırsatı buluyor. Büyük küçük demeden herkesin katılabileceği bu aktivitede at ile doğa safarisi, baraj yürüyüşü, Asar tepesinde yayla yürüyüşü gibi faaliyetler gerçekleştiriliyor. Atlı safarilere katılan vatandaşlar, doğayla iç içe bir ortamda vakit geçirme ve stres atma imkânı buluyor. Sındırgı beldesinde yaşayan gençler şehrin stresinden uzaklaşıyor. Safarilere katılanlar, atlarla iletişim kurarken bir yandan da doğayla iç içe bir ortamda vakit geçiriyor. Atları çok sevdiğini ifade eden Hilal Albayrak ‘’Ben 17 yaşındayım. Öncelikle atları çok seviyorum. Hem milli hayvanlarımız, hem de çok fazla çeşitli oyunlarda rol alıyor. Ve atın üzerinde gerçekten farklı bir his olduğunu anlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu şekilde toplu olarak safari şeklinde yaptığımızda daha bir eğlenceli oluyor. Bu şekilde arkadaşlarımızla birlikte farklı alanlarda biniciliğe devam ediyoruz. Ayrıca her Türk gencinin bir ata binmesini tavsiye ediyorum’’ dedi.

Turistler at safari ile doğal şehrin muhteşem manzarasıyla buluşuyor Sındırgı ilçesine gelen misafirler de, muhteşem yeşilliğin arasında düzenlenen atlı safarilere katılarak, bölgedeki güzellikleri görme imkânı buluyor. Atlı safari turunda her yaştan insanla iletişim kurabilen, kontrolü sağlayabilen, iyi huylu atlar yer alıyor. Rehber eşliğinde çıkılan turlarda özel eğitimli atlarla güvenli ve eğlenceli vakit geçirebiliyor. Bu sayede bölgenin güzelliklerini görme imkânı buluyor. İsteyen vatandaşlara ayrıca profesyonel binicilik eğitimleri veriliyor. Atlı safarinin son günlerde yoğun talep gördüğünü belirten Sındırgı Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Erbek, “Balıkesir Sındırgı ilçesinde yaşamaktayım. Bundan 10 sene önce atla ilgili bir dernek ve kulüp kurduk. Derneğimizin kuruluş gayesi insanları atla tanıştırmak. Misafirlerimizin, Sındırgı'yı tanımak isteyen vatandaşlarımıza at biniciliği üzerine binicilik dersleri ve eğitim vermekle ilgili çalışmalarımız var. Atla ilgili her hangi yardımcı olabileceğimiz ne varsa bunun için mücadelemizi devam ettiriyoruz“ dedi.