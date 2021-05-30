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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Balıkesir’de şeker otu dikimine başlandı

Balıkesir’de şeker otu dikimine başlandı

Şeker otu fideleri

Diyabet Tarım Emekli Albay Akkale 

-Fidelerin hazırlanması
-Selahattin Güvenç ile röp.
-Detay görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, emekli albay Selahattin Güvenç’in üretimine başladığı Praguay ve Brezilya kökenli şeker otu (stevia) tarımında olumlu sonuç alınırken, sezonda seralarda hazırlanan şeker otu fideleri de toprakla buluşmaya başladı.
Burhaniye’nin Kızıklı Mahallesi ile Havran’ın Büyükdere Mahallesinde dikim tamamlanırken, Gömeç’te de dikim yapılacağı açıklandı. Diyabetli vatandaşların umudu haline gelen şeker otu fideleri yurdun değişik yerlerine gönderilmeye de başlandı. 12 yıl önce başlanan şeker otu üretiminde olumlu sonuç alınırken, Amerika ve Almanya gibi ülkelere de kurutulmuş şeker otu yaprağı ihracatına da başlandı. Şeker otunun diyabetlilerin tatlı özlemini giderdiğini anlatan 71 yaşındaki Selahattin Güvenç, "Stevia da 2021 sezonunu açtık. Şu anda fideler dikilmeye hazır. Hatta, Burhaniye Kızıklı köyünde 8 dönüm, Büyükdere köyünde de 4 dönüm alanın dikimi tamamlandı. Yarın Gömeç’te de 10 dönümün dikimi başlayacak. Bu arada ülkenin diğer yerlerine de Pazartesi itibarıyla sevkiyatlarımız başlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi fide göndereceğiz. Manisa Tarım İl Müdürlüğüne ve Silivri’ye 50 bin, Çanakkale’ye 70 bin fidenin Pazartesi sevkiyatına başlayacağız. Ülkemize ve çiftçimize hayırlı olsun diyorum” dedi.

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