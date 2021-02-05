Balıkçılar istavrit ile teselli buldu

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( TRABZON -ÖZEL)- Yaklaşık iki hafta önce kilosu 40 TL’ye kadar çıkan istavrit, Karadeniz’de bugünlerde bolca avlanınca kilosu 15 TL’ye kadar geriledi TRABZON



- Karadeniz’de hamsi avı yasağının 7 Şubat tarihine kadar uzatılmasının ardından denize açılan tekneler bugünlerde bol miktarda istavritle dönmeye başladılar. Trabzon’da bugünlerde tezgahları genellikle istavrit süslerken balıkçılar da bu durumdan oldukça memnun olduklarını dile getirerek hamsi yerine istavrit ile teselli bulduklarını söylediler. Yaklaşık 2 hafta öncesine kadar kilosu 35-40 TL’den satılan istavrit bol avlanmasıyla birlikte ilk kez uzun zamandan beri fiyatı 15 TL’ye kadar gerilerken, vatandaşlar da bu durumdan oldukça memnun. Balıkçı esnaflarından Emrecan Kaygusuz, istavrit ile teselli bulduklarını belirterek “Hamsi yasak, dolayısıyla gelmiyor. Zaman zaman İğneada tarafından geliyor. Tezgahlarımızda genelde istavrit, mezgit, Alabalık var. Hamsi olmadığı için çeşitlere yöneldik. Balık fiyatları gün gün değişiyor. İstavrit şu anda kilosu 15 TL, mezgit 12,5 TL, alabalık 25 TL ve çupra 35 TL. Dolayısıyla fiyatları minimumda tutmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar genelde hamsi soruyor. Herkesin favorisi hamsi. Hamsinin olmadığı yerde istavrit devreye giriyor. Zaten istavrit mezgit olmazsa balıkçılık olmaz diyebiliriz. Bizim insanımız fazla çeşit sevmiyor. Genelde istavrit, hamsi bunlar yoksa mezgiti soruyorlar. İstavrit bizi teselli ediyor, istavrit olmazsa işimiz sıkıntılı olabilir. Amacımız özellikle pandemi döneminde balığı en uygun fiyattan vatandaşa verebilmek” dedi.

Balıkçı esnaflarından Atakan Baş ise “Hamsimiz yok istavrit ile teselli bulduk. Bugün istavrit bol şu anda hamsi yok. İstavritin fiyatı da gayet uygun kilosunu 15 TL’ye satıyoruz. Normalde 25-30 TL arasında idi. Bol olduğundan dolayı 15 TL’ye indi. İstavrit uzun zamandan beri ilk kez bu kadar fiyatı aşağıya indi. Daha önce böyle bolluk yoktu. Bugün bayağı bolluk var. Vatandaşımız bol bol yiyebilir. Fiyatı da gayet uygun. Karadeniz’de avlanıyor buranın yerli istavriti. Karadeniz, Trabzon açıklarından geldiği için de fiyatı da uygun. İstavrit bizim için teselli oldu diyebiliriz” diye konuştu.





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