Balık halinde fiyat rekoru hamside

( TRABZON -ÖZEL)- Trabzon’da tezgâhlarda hamsinin kilosu 40 TL’den satılırken, palamut 2 hafta öncesine kadar fiyatını ikiye katladı TRABZON



- Karadeniz’de 1 Eylül’de açılan balık av sezonu bol palamutla başlarken birkaç gündür en kıt dönemini yaşıyor. Yaklaşık 2 hafta öncesine göre palamut, fiyatını neredeyse ikiye katlayarak tanesi 15-20 TL arasında satılırken, fiyat rekoru ise kilosu 40 TL’den satılan hamside. Trabzon balık halinde bugün itibariyle palamut en yüksek fiyatını yaşıyor. Az miktarda avlanan palamut 2 hafta öncesine göre fiyatını ikiye katlanarak tanesi 15-20 TL arasında satılıyor. Balıkçılar birkaç gündür birden kesilen palamudun az gelmesiyle birlikte fiyatının 20 TL’ye kadar çıktığını belirtirken, şu sıralar en kısır dönemi yaşadıklarını söylediler. Balıkçı esnaflarından Serdar Korkmaz, fiyat olarak en pahalısının kilosu 40 TL’den sattıkları hamsinin geldiğini belirterek palamudun da az gelmesinden dolayı bugün itibariyle fiyatının yüksek olduğunu söyledi.



Korkmaz, “Palamudun pahalı olmasının sebebi azlığından kaynaklanıyor. On gün önce boldu. Şu anda az, dolayısıyla bol olunca fiyatı ucuz, az olunca da pahalı oluyor. Palamut bugün fiyatı boyutuna göre 15-20 TL arasında değişiyor. Şu ana kadar Trabzon Hamsisi yok. İstanbul’dan gelen hamsi var. Hamsinin kilosunu 35-40 TL’den satıyoruz. Şu anda en pahalısı hamsi diyebiliriz. Hamsi, normalde bu aylarda gelmesi lazım ancak havaların sıcak olması nedeniyle Trabzon açıklarında pek avlanılamadı. Fiyat yönünden en pahalısı hamsi ancak palamut daha çok tercih ediliyor” diye konuştu.

Bu sıralar teknelerin bol palamutla dönemediklerini dolayısıyla palamut fiyatının da önceki günlere oranla daha pahalı olduğunu belirten balıkçılardan Yakup Bektaşoğlu da "Tekneler bugünlerde bol balıkla dönemiyor. Şu anda palamut az çıkıyor. Yaklaşık 2-3 gündür az çıkıyor. Fiyatı 15-20 TL arasında değişiyor. Yaklaşık 2 hafta önce tanesi 7,5-15 TL arasında idi ancak şu anda fiyatı yüksek. Vatandaş daha ucuz yemek istiyor; ancak olmayınca fiyatı yüksek oluyor. Bir hafta sonra bol olabilir yada gidebilir de. Temennimiz daha bol olması. Hamsi şu anda yok. Şu anda Zonguldak taraflarından geliyor ilerleyen günlerde hamsiyi bekliyoruz. Hamsi normalde bu dönemlerde Trabzon açıklarında avlanırdı ilk kez bu sezon bu kadar gecikti. Bu dönemler hemen hemen tüm balıklar çıkardı. Yeşil izmarit, istavrit, mezgit hamsi bol olurdu. Bu sezon değişik geçiyor. Şu an sezonunu en durgun hali diyebiliriz” dedi.

Balıkçılardan Turgay Memiş ise “Şu an palamut son çeyreğini yaşıyor. 5-10 gün içerisinde palamut bitebilir. Şu an özellikle istavrit pek yok. Mezgit fena değil. Temennimiz inşallah palamut bundan sonra kesilmez. Diğer çeşitlerimiz de artar. Benim görüşüm diğer çeşitlerin bol olacağı yönünde. Hamsi de 2-3 haftaya kadar tezgâhlarda yerini alır” şeklinde konuştu.

