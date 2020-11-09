- Balık fiyatlarının ateşi düşmedi

-balıkçı esnaflarıyla yapılan rop

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( TRABZON )- Trabzon’da yerli hamsinin kilosu 20-25, Marmara ve Batı Karadeniz tarafından gelen hamsinin kilosu ise 40-50 TL’den satılıyor- Diğer balık çeşitlenin çoğu kilosu 50 TL’den satılırken, Mezgit’in fiyatı 100 TL’yi gördü TRABZON



- Trabzon’da yeni haftayla birlikte balık fiyatları yükselişe geçerken tezgâhlarda yerli hamsinin kilosu 20-25 TL, Marmara ve Batı Karadeniz’den gelen hamsinin kilosu ise 40-50 TL arasında değişiyor. Çoğu balık çeşitlerinin kilosu 50 TL’den satılırken, en yüksek fiyat rekoru ise mezgitte. Mezgitin kilosu iriliğine göre 60-100 TL arasında satılıyor. Karadeniz’de 1 Eylül’de başlayan sezonun ardından denize açılan tekneler bol palamut ile dönerken bugünlerde hem palamut hem de diğer balık çeşitlerinde belirgin bir azalma yaşandığından fiyatlar da yükselmiş durumda. Trabzon Balık Halinde bugün itibariyle barbun, sargan, istavrit gibi balıkların kilosu 50 TL’den satılırken, yerli hamsi bugünlerde tezgahları süslemesine rağmen fiyatının 20 TL’nin altına inmediği gözlendi. Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, Sinop tarafından gelen hamsinin kilosunu 40-50 TL’den sattıklarını belirterek “Şu an en pahalı haftayı yaşıyoruz. Hamsinin kasası 500 TL, kilosunu 40-50 TL’den satıyoruz. İstavritin kasası 350-400 TL civarında, kilosunu 35 TL’den satıyoruz. İri mezgit 50 TL, barbun 50 TL, palamut büyüklüğüne göre 25 -40 TL arasında. Sargan 50 TL. En yüksek fiyat hamside diyebiliriz kilosu 50 TL. Sattığım hamsi yerli değil Sinop tarafından geliyor. Yerli hamsi bugün gelmeye başladı.

Balık çok az olduğu için fiyat pahalı. Havalar daha da soğursa fiyatlar düşer” dedi.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın da hamsinin bol olması durumunda diğer balık çeşitleri fiyatlarını düşüreceğini ifade ederek, “Yerli hamsi gelmeye başladı.

Palamut yavaş yavaş bitiyor. Hamsinin kilosu 20-25 TL. İstavrit 35 TL. Mezgit 35 -40 TL. Hamsi bol gelirse diğer balık fiyatlarını da düşürür. Hamsinin fiyatı 7,5-10 TL’ye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Mezgit’in kilosu 100 TL’yi gördü Balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu, iri ve kaliteli mezgitin kilosu 100 TL’ye kadar çıktığını Trabzon’da son 1 aydan beri balık fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, “Yerli hamsi ilk kez bugün geldi. Biraz ince ancak yerli. Kilosunu 20-25 TL arasında satıyoruz. Marmara taraflarından gelen iri hamsi ise 40-50 TL’den satılıyor. Palamut artık azalmaya başladı.

Palamudun fiyatı boyuna göre 25-40 TL arasında değişiyor. Mezgit 60-80-100 TL arasında. 20 TL’ye de satılan mezgitler var ancak bizim sattıklarımız iri ve kaliteli olduğu için fiyatı yüksek. İstavrit 45-50 TL. Bu sene ne sarıkanat oldu, ne lüfer oldu, palamut ara sıra iyi oldu şu an yok denecek kadar az. Palamut incelendi artık. İri balık az geliyor. Balıkların diğer illere de gitmesinden dolayı halkımız son 1 aydın balığı fiyatlı yedi. Hamsi böyle devam ederse biraz da irileşirse ister istemiz diğer balıklara da yansıyacaktır ve fiyatları da düşecektir” şeklinde konuştu.

(BK-ÖS-Y)



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