Balık av sezonunda sona doğru

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( TRABZON - ÖZEL)- Av mevsiminin bitimine yakın deniz balıklarının fiyatları artarken, balıkçı esnafı yüksek fiyatlardan şikayetçi TRABZON



- Denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başlayacak olmasına 1 haftadan az bir zaman kala tezgahları genellikle kültür balıkları süslüyor. Trabzon’da balıkçı esnafları deniz balıklarının fiyatlarının yüksek olmasından yakınırken, bu durum hem kendilerini hem de tüketiciyi olumsuz yönde etkiliyor. Balık fiyatlarının yüksek olmasından dolayı satışların durma noktasına geldiğini belirten balık hali esnafları umutlarını yaklaşan Ramazan ayına bağlarken, hamsi önce ağlardan sonra da tezgahlardan kayboldu. Bir gün önce aldıkları balığın bir gün sonra fiyatının yükseldiğini belirten balıkçı esnaflarından İlhan Özbayrak, satışların durduğunu belirterek “Satışlar tamamen durdu. Balık fiyatları çok yüksek. Vatandaşın alım gücü yok. Her gün balığa zam geliyor. Çupra’yı 32 TL’ye alırken bir gün sonra 38 TL’ye alıyoruz. Dolayısıyla pahalı olduğu için vatandaş alamıyor. Bu sezon balıkçılığın en durgun dönemi. Ne biz, ne de vatandaş ucuz balık alamıyor. Ramazan’da biraz umudumuz var ancak nasıl olur bilemiyoruz. Eğer balık ucuz olursa canlılık olur. Korona virüsü çıktığından beri işsiz kalan herkes balıkçı oldu. Toptancı Balık Hali hiç tanımadığımız balıkçılarla doldu. Dolayısıyla fazla alıcı olunca fiyatlar da çok yükseliyor. Fiyat yükselince biz de balık alamıyoruz. Bu sezon çok kötü geçti. Mezgit toptan 60-70 TL’ye gitti. Bu fiyata alan balıkçı esnafı kaça satacak. İri mezgit 80 TL, incesi 40 TL, Barbun 50 TL, İstavrit 30-35 TL şu anda fiyatlar çok yüksek” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise “Vatandaş şu sıralar evinin kumanyasını görüyor. Artık umudumuzu Ramazan’a bağladık. Şu sıralar satışımız pek yok, çat pat bir şeyler yapamaya çalışıyoruz. Bu sene en durgun sezonu yaşadık. Balık haline gelen de pek yok, dükkânı siftah etmeden kapatan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla Ramazan’ı bekliyoruz. Ramazan’da belki işlerimiz iyi gider. Tezgâhlarımızda ağırlıklı kültür balıkları olmak üzere Mezgit, Barbun, İstavrit bulunuyor. İstavrit 30-35 TL, Levrek 55-60 TL, Çupra 45 TL, Alabalık 30-35 TL. Barbun 35-50 TL, Mezgit 35-60 TL. Hamsi hiç yok. Daha önceki yıllarda bu zamanlarda hamsi satardık ilk defa sezonun bitmesine 1 hafta kala hamsisiz kaldık” dedi.





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