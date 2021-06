Bal üretiminde ilk sırada olan Sivas ihracata hazırlanıyor

-Drone görüntüsü

-Arı detayları

-Röportajlar



( SİVAS )- Sivas’ın Zara ilçesinde üretilen bal kendine has tadı, aroması ve görünümüyle de tercih ediliyor SİVAS



- Sivas’ın Zara ilçesinde üretilen bal kendine has tadı, aroması ve görünümüyle de tercih ediliyor. Sivas'ın Zara ilçesi kekik, nane, ballıbaba, söğüt, taş yoncası ve keven gibi bitkiler ile endemik birçok çiçek türüne ev sahipliği yapıyor. Bal üretimi için arıcıların özellikle bu bölgenin yaylalarını tercih etmesine neden oluyor. Türkiye’nin en zengin florasına sahip olan illerin başında gelen Sivas’ta 443’ü endemik tür olmak üzere yaklaşık 2 bin farklı bitki türü bulunuyor. Çiçek balı üretiminde ilk sırada, arıcılık işletme sayısı bakımından ikinci, bal üretiminde de dördüncü sırada yer alan Sivas, geçmişten gelen arıcılık kültürünü de sürdürüyor. Zara Çiçek balı markasıyla dünya genelinde satışı yapılan ürünün, verilen destekler sayesinde de üretimi gün geçtikçe artıyor. Sivas Valiliği’nin arıcılara yönelik destekleri ile organik arıcılıkta da söz sahibi olan Sivas, artan bal üretimini de ihraç etmek için çalışma sürdürüyor. Dünyadaki ballı bitkilerin yüzde 75’i Zara’da bulunuyor Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, Zara’da Köse Dağ, Bey Dağı ve Gürlevik Dağı’nın bulunduğunu, bu bölgelerde kekik ve geven bitkisinin bol miktarda olduğunu söyledi.



Dünyadaki ballı bitkilerin yüzde 75’inin Zara’da yer aldığını vurgulayan Ateş, “Bitki örtüsü ne kadar fazla ise bal kalitesi de o kadar artar. Bölgemizde bu bakımdan çok zengin” dedi.

400 kayıtlı arıcı, 900 ton üretim var Arıcılık mesleği ile uğraşan 400 arıcının Zara ilçesinde kayıtlı olduğunu dile getiren Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, “900 ton civarında üretimimiz var. Türkiye’nin bal ihtiyacının yüzde 20’sini biz karşılıyoruz” ifadelerini kullandı. Hiçbir katkı maddesi bulunmuyor Arıcı Habil Ateş ise baba mesleğini severek yaptığını ifade ederek Zara bölgesinin çok elverişli olduğunu vurguladı. Tarım ve ilaçlama gibi sorunların bulunmadığı coğrafyada her şeyin doğallığına vurgu yapan Ateş, “Zara balı bundan dolayı meşhurdur. Hiçbir katkı maddesi yoktur” ifadelerini kullandı.