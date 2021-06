Bal şehrinde kuraklık arıcıları da vurdu, dünya ikincisi bal tehlikeye girdi

-Arılardan detay

( BİNGÖL -ÖZEL)- Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kuraklığın kendini göstermesiyle birlikte kalite olarak dünya sıralamasında yer alan bal üretiminin bin 200 tondan 300 ton civarına düşebileceği belirtildi BİNGÖL



- Birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de ciddi oranda hissedilmeye başlayan kuraklık çiftçilerin yanı sıra, dünya ikincisi balı da tehlikeye soktu. Geçtiğimiz yıl bin 200 ton bal sağımı yapılan kentte, yağış olmadığı takdirde verimin 300 tonlara kadar düşeceği belirtildi. Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kuraklık çiftçilerle birlikte arıcıları da etkilemeye başladı.

Dünyanın en kaliteli ballarının elde edildiği kentte, her yıl ortalama bin 200 ton bal üretimi gerçekleşiyor. Ancak bu sene son 20 yılın en kurak yılı olduğunu belirten arıcılar, üretimlerinin yarıdan da fazla düşmesinin kaçınılmaz olduğunu aktardı. Yağışların az olması ve birçok polen bulunduran çiçeğin açmadan kuruduğunu da aktaran arıcılar, kuraklık etkilerini ilerleyen süreçte daha fazla hissedeceklerini söyledi.



"Yağmur olmazsa son 20 yılın en kurak yılı" 20 yıl fiili olarak arıcılık yapan ve 6 yıldır da Bingöl ili Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı olan Mehmet Can Üzer, ülke genelindeki kuraklığın çiftçiler kadar arıcıları da etkilendiğini ifade etti.

Dünya ikincisi Bingöl balının kalitesini ve verimini düşürmemeye gayret gösterdiklerini anımsatan Üzer, “Biz, arıcılarımızla birlikte yılladır Bingöl balını üretiyoruz. Bingöl balı dünya ikincisi olmuştu. Onun da verimi ve kalitesini düşürmemek için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bingöl’deki arıcılarımız yılladır gezgin arıcı oldukları için ilkbaharda Bingöl’e geldikleri zaman ova köylerinde veya ovada arılarını çiçeklendirip daha güçlü bir şekilde yaylaya çıkarıyorlardı. Maalesef ülke genelinde kuraklık çiftçileri vurduğu gibi arıcılarımızda da büyük oranda etkiledi. Kuraklık olduğu için arıcılarımız çoğu, düşük olarak arıları yaylalara çıkardılar. Maalesef kuraklık yaylalarımızı da vurmuş. Şuan da herhangi bir nektar, çiçek göremiyoruz. Önümüzdeki günlerde bir yağmur olursa inşallah kurtarabilir. Şayet yağmur olmazsa son 20 yılın kuraklığı, sıkıntılarıyla karşı karşıyayız. Biz de arıcılar birliği olarak onlara destek olmak için sürekli bunun takibini yapıyoruz. Arılarda hastalık çıkabilir. Arıcılarımızın sıkıntıları var” şeklinde konuştu.

Geçen yıllarda çiçek verimine göre bin 200 ton civarında bal üretimi yapıldığına da değinen Üzer, "Bingöl’de bin 200 aktif üyem ile 140 bin koloni ile yılın çiçek verimine göre, bin 200 ton civarın bal üretimi yapılıyordu. Ama maalesef şuan ki öngörümü söylüyorum, 200-300 tona düşebilir. Korkum da o zaten. Allah yardımcı olsun arıcılarımızın” dedi.

“Allah’tan umut kesilmez” 8 yaşından beri baba mesleği arıcılığı sürdüren Hüseyin Celayir (51), "Bu kuraklık bu sene kötü vurdu arıcıları. Ben de 8 yaşından beri baba mesleği olan arıcılığı devam ettirmekteyim. 250 kovan koloni civarında arılarımız var. Her yıl 3,5 ton civarında bal almaktaydık ama bu sene yarısından daha az düşük bal alabiliriz. Çünkü doğada nektar yok, bal akımı yok, polen yok, nem yok ve yağmur yağmadı. Çiçekler açmadan kurudu. Allah’tan umut kesilmez. İnşallah yağmur yağarsa gevende umudumuz vardır. İnşallah bu musibeti de atlatırız. Allah hayırlara vesile etsin" ifadelerini kullandı.