Bakır bileziğe motif katarak yeni neslin kullanabileceği hale getirdi

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( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da ilk kez takı olarak kullanılan bakır bilezikler motiflendirildi. Erkek ve kadın ayrımı olmadan kullanılan bakır bilezikler, geçmişten bugüne kadar stres ve romatizma gibi birçok hastalığa faydası olduğu için yoğun rağbet görüyor.Diyarbakır’da 4 asırdır bakırcılık ile birçok yenilikler yapan ve bakırı dünyada başka boyuta taşıyan Diyarbakır ustaları, bu kez bakır bilezikleri motiflendirdi. Daha önce yaşlı kadınların daha çok kullandığı sade düz bakır bilezik motiflendirilerek genç nesillerin de kullanabileceği şekli aldı. Zımbalarla tek tek el emeği ile yapılan bakır bileziklerin stres ve romatizma gibi birçok hastalığa da faydası olduğu belirtiliyor. Son günlerde faydalarını öğrenen vatandaşların talepleri üzerine seri üretime geçilen bilezikler satış için hazırlandı. Sur ilçesindeki Bakırcılar Çarşısı'nda üretilmeye başlanan bileziklerde motiflerin kabartma işlemi için de tasarımlarına başlandı.Bilezik ustası Ömer Taşdemir, son zamanlarda kadın erkek ayrımı olmadan gençlerin bakır işçiliğine ilgisinin arttığını kaydetti.

Taşdemir, “Bilekliği kendim tasarlayarak başladım. İlk etapta nasıl yapabilirim, nasıl güzel yapabiliriz. Daha önce düz sade olarak veriliyordu, ürünü bu şekilde müşterilere sunuyorlardı. Bende böyle ara ara elime alıp oynamaya başladım, desenlerle sonra güzel motifler çıkmaya başladı.

Güzel desenlerle sade olan bileklikleri daha nakışlı, daha düzenli, güzel, şık daha takılabilir hale getirdik. İnsanları daha cezbedici bir şekilde koluna takacak bir ürün haline getirdik. Diyarbakır’da ben daha böyle bir şeye rastlamış değilim. İşçiliği aslında biraz daha hevesle, kendi yeteneğimizle yapmaya çalışıyoruz. Kabartısıyla, nakışıyla, oymasıyla, zımbasıyla bunları düşünerekten güzel bir şeyi çıkarabilmek için her bilezik için 20-30 dakikada hazırlayabiliyoruz" dedi.

“Stres ve romatizmaya iyi geliyor”Bakır ustası Taşdemir, daha önce sadeleri stres ve romatizmaya iyi geldiği için yaşlı kadınlar, yaşlı erkeklerin taktıklarını kaydederek, eskiden gelen bir gelenekten dolayı takıldığını, sürekli talep edenin çok olduğunu vurguladı. Taşdemir, “Ama son zamanlarda hem sağlık hem de gösteriş, güzel olsun diye takanlar var. O da işte bizim nakışlara başladığımız zaman başladı.

Şu an mesela bizim geçmişten gelip de bakırı sağlık için takmayı düşünenler, bunla beraber hem sağlık hem de güzel bir motif, güzel bir kıyafet uyumu, aksesuar için kullananlar çok var. Yeni yeni artmaya başladı, öyle söyleyebiliriz” diye konuştu.

Talep arttı, seri üretime başlanacakBakır ustası Ömer Taşdemir, kendilerine özgü kattıkları desenleri görenlerin aksesuar olarak da beğendiğini ve seri üretime geçeceklerini kaydetti.

Taşdemir, “Aslında son zamanlarda biraz talep arttığı için böyle giderse herhalde sürekli devam edeceğiz. Eskiden yöresel olanlar sade olarak alıyorlardı, şimdi hem turist hem genç kısım lise, üniversitedeki öğrenci arkadaşlarımız biraz daha aksesuarda bakıra yöneldiler. Erkek kadın ayrımı kesinlikle yok, erkekler de, kadınlar da istediği şekilde gelip aynı ürünü takabiliyor” şeklinde konuştu.



