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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Pekcan, KKTC Maliye Bakanı Oğuz’u ağırladı

Bakan Pekcan, KKTC Maliye Bakanı Oğuz’u ağırladı

Bakan Pekcan'ın konuşması

Tarım Milyar Dolar Piyasalar Hayvancılık Hayvan 

-Bakan Oğuz'un konuşması
-Görüşmeden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u ağırladı. İkilinin görüşmesinde Türkiye ile Kıbrıs’ın ihracatının pekiştirilmesi ve gümrük alanında işbirliğinin önemine değinildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık binasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u ağırladı. Bakan Pekcan, Gümrük alanındaki işbirliği kapsamında, KKTC tarafından gelen her türlü talep ve ihtiyaca cevap verdiklerini belirtti.
Bakan Pekcan, Kıbrıs ile Türkiye’nin 1 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğuna vurgu yaptı. Kıbrıs’ın ihracatının yaklaşık yüzde 60’ının Türkiye’ye gerçekleştiğine dikkati çeken Bakan Pekcan, “Zaten gümrük alanında iş birliğimiz devam ediyor. Biz her türlü talebe ve ihtiyaca cevap veriyoruz gümrük alanındaki iş birliğimiz kapsamında” dedi.
KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise, pandemi sonucunda daralan piyasalarda büyük açıklar oluştuğuna değinerek, “Üretim sektöründe, tarım ve hayvancılık alanında KKTC’de birikmiş bir süt fazlalığı var. Bu pandemi süresinde ihracatta en önemli kaynak olarak Türkiye’ye hayvansal ürünler de vardı” dedi.
KKTC Bakanı Oğuz, pandemi süresince turizmin tamamen kapanmasının içeride bir daralmaya yol açtığı söyledi.

Oğuz, bu tür ürün fazlalığı meydana gelmesinin Türkiye ve Orta Doğu piyasasındaki ülkeler tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
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