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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli'den çiftçiye 2 milyar 550 milyon liralık ödeme müjdesi

Bakan Pakdemirli'den çiftçiye 2 milyar 550 milyon liralık ödeme müjdesi

Bakan Pakdemirli’nin gelişi

Basın Toplantısı Toplantı Demirli Mısır Konferans 

-Bakan Bakdemirli’nin basın toplantısı
-detaylar

( KİLİS )- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim destekleri ödemesini önümüzdeki hafta başlatacağız" KİLİS

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim destekleri ödemesine önümüzdeki hafta başlanacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kilis Valiliğini ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Pakdemirli, Kilis’te yoğun programları olduğunu ifade ederek, “Sektör toplantısı yapacağız. Üreticilerimiz ile bir araya geleceğiz. Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans katılımıyla Devlet Su İşleri Yukarı Afrin Barajı ve bunun ishale hattının programını gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
Çiftçilere bir müjde vereceğini de ifade eden Bakan Pakdemirli, “Önümüzdeki haftadan itibaren bitkisel üretim destekleri ödemelerini de yapıyor olacağız. 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerine başlıyoruz. Pamuk, ayçiçeği, koza, aspir, soya ile hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi önümüzdeki haftadan itibaren yapılacak. Sertifikalı tohum ile organik gübre destek ödemeleri kapsıyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre 18 Haziran’dan itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız. Bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80’den fazlasında çiftçilerimize yılın ilk 6 ayını da ödemiş olacağız” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş eşlik etti.
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