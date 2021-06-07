Bakan Pakdemirli 600 milyon TL’ye mal olan barajdan ilk suyu verdi

-Bakan Pakdemirli’nin barajda inceleme yapıp yetkililerden bilgi alması

-Bakan Pakdemirli basın açıklaması

-Bakan Pakdemirli’nin beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte doğaya keklik salması



( AFYON KARAHİSAR)- Çay Barajından 20 bin dekar alan sulanacak çiftçiler yıllık yaklaşık 20 milyon TL ek gelir sağlayacak- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Afyonkarahisar Çay Barajı, 2 ilçemiz, 2 beldemiz ve 12 köyümüze hayat getirecek” AFYON KARAHİSAR



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Afyonkarahisar ‘Çay Barajı’ndan bölge çiftçilerine sulama suyunun bugün itibari ile verilmeye başlanacağını kaydederek, “Yaklaşık 20 bin dekarlık alanı Çay Barajı sayesinde sulanacak. Yaklaşık senelik çiftçimize bu işin ek katkısı minimumda 20 milyon lira gibi katkısı olacak” dedi.

Bakan Pakdemirli çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a geldi. Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Çay Sulama ve İçme Suyu’ barajında incelemelerde bulunan, bir süreden bu yana sus tutması gerçekleşen barajda yetkililerden bilgi alan Bakan Pekdemirli, incelemelerin ardından Vali Gökmen Çiçek ve Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Çay Barajı’nın yapım süreci, çiftçilere getireceği ekonomik katkı ve su seviyesine değindi. Bakan Pekdemirli, barajdan bu yıl ilk defa çiftçilere su vereceklerini ifade etti.

Çay Barajı’nın bittiğine değinen Bakan Pakdemirli, “Yaklaşık 20 bin dekarlık alanı Çay Barajı sayesinde sulanacak. Çay Barajımız bitti. Ama ilk defa bu saatler itibarı ile suyumuzu çiftçimize kavuşturuyor olacağız” dedi.

“İki ilçemiz iki beldemiz ve 12 köyümüze de hayat getirecek bir barajımız” Açıklamasında barajın çiftçilere ekonomik gelir sağlayacağı gibi aynı zamanda içme suyu ihtiyacının da karşılanacağını belirten Bakan Pakdemirli açıklamalarını söyle sürdürdü: “20 bin dekar alanın sulanacak, yaklaşık senelik çiftçimize bu işin ek katkısı minimumda 20 milyon lira gibi katkısı olacak. 600 milyon liralık bir baraj yaklaşık hem baraj hem arıtma tesisi hem de isale hatlarına içeren bir baraj. İki ilçemiz iki beldemiz ve 12 köyümüze de hayat getirecek bir barajımız. Yaklaşık 600 milyon liraya mal oldu. 2,5 yıl gibi kısa bir sürede de bu barajımızı bitirdik. Barajın bir yandan dolmasını bekliyoruz. Şu an aşağı yukarı yüzde sevilerde doluluklar devam ediyor. İnşallah daha da fazla dolmasıyla beraber bölgeye hayat katacak bu barajın hem içme suyu faydası sağlayacak yarısı içme suyu faydası yarısı da sulama suyu faydası olmak üzere toplamda da 15 milyon metreküp depoluyor olacak.” Açıklamanın ardından Bakan Pakdemirli, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte doğaya keklik saldı. (GC-Y)

