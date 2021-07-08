Bakan Muş: “Yılın ikinci yarısında odağımız e-ticaret olacak”

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( İSTANBUL )- “İhracat menzilimiz olan 2 bin kilometrenin dışına çıkmak durumundayız” İSTANBUL



- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “E-ihracat ile alakalıciddi çalışmalarımız var. Özellikle yılın ikinci yarısında buraya odaklanacağız. Ayrıca, İhracatımız 2 bin kilometre biz bu menzilimiz olan 2 bin kilometrenin dışına çıkmak durumundayız” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Temmuz ayı toplantısı meclis üyelerin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Muş, “2020 yılında İstanbul, yüzde 49 pay ile 83 milyar dolar değerinde ihracat yüzde 58 pay ile 127 milyar dolar ithalat yapmıştır. İstanbul’un ülkemiz dış ticaret katkısı çok büyüktür. 2020 yılında küresel ekonomide yüzde 3,3’lük tarihsel bir daralma yaşanırken, dünya mal ticaretinde ise yüzde 5,3’lük bir küçülme gerçekleşti. 2020 yılının ikinci yarısından itibaren güçlü bir toparlanma başlanmıştır. 2021 yılında da küresel ekonomide toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Ülkemiz 2020 yılında pandemiye rağmen yüzde 1,8 oranında büyüme gerçekleştirmiştir. 2021 yılı ilk çeyreğinde net ihracat ve yatırımların katkısıyla yüzde 7 oranında büyüdü. İlk çeyrekte de olduğu gibi ülkemiz ikinci çeyrekte de yüzde 20’ye yakın bir büyüme ulaşacağımızı öngörüyoruz. İhracatımız son 12 aylık dönemde yaklaşık 200 milyar dolar seviyesine ulaşarak cumhuriyet tarihi rekoruna ulaşmıştır” dedi.

“E-ihracat ile alakalı bizimde ciddi çalışmalarımız var” Pandeminin iş dünyası başta olmak üzere birçok alanda köklü değişimlere neden olduğunu ifade eden Muş, “Özelikle dijitalleşmenin ivme kazanması, küresel tedarik zincirlerde ortaya çıkan kırılganlık, tüketici tercihlerinde toplum sağlığı iklim değişikliği gibi hassasiyetlerin artması gibi birçok dönüşümün devam etmesi kaçınılmazdır. E-ihracat ile alakalı bizimde ciddi çalışmalarımız var. Özellikle yılın ikinci yarısında buraya odaklanacağız. Türkiye hak ettiği payı buradan alamamaktadır. Ciddi alt yapı ve yatırıma girişmiş olacağız. Çin Avrupa rotasında konteyner fiyatlarının 4 katına çıkması bölgemizde ki birçok tedarikçiyi ülkemize yönlendirmektedir. Pandemi sonrasında bu taleple tekrar karşılaşacağımıza inanıyorum. Üretici ve ihracatçılarımız bu fırsatları değerlendirmesi çok önemlidir” ifadelerini kullandı. “İhracat menzilimiz olan 2 bin kilometrenin dışına çıkmak durumundayız” Hükümet olarak AB üyeleri ile hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Muş, “2021 yılında AB ihracatında ki artış sevindirici olmak ile birlikte ticaret ilişkimizi geliştirmek için hepimize görevler düşüyor. Yakın dönem içerisinde turizm ve lojistik sektöründe olduğu gibi hizmet sektöründe toparlanmaya şahit olacağız. İhracatçılarımızın yeni dönemde küresel ekonomideki etkinliklerini arttırarak yeni pazarlara ihracat yapabilmeleri için gerekli alt yapının sağlanması konusunda çalışmalar devam ediyor. İhracatımızın menzili 2 bin kilometre, Vietnam’ın 8 bin kilometre, dolayısıyla biz uzak pazarlara ihracatçı olarak çok gitmiyoruz. Biz bu 2 binin dışına çıkmak durumundayız” şeklinde konuştu.

“Ülkemizde ki e-ticaret alt yapısını geliştirmeliyiz” Küresel salgının etkilerine karşın ülkece alınan etkili tedbirler sayesinde hizmet ihracatının 2021 yılında hızlı bir toparlanma yaşandığını vurgulayan Muş, Tüm bu hususları göz önüne alarak yeni genel müdürlüğümüzü teşkil ettik. Ülkemiz ve iş dünyası için hayırlı olsun. İnanıyorum ki uluslararası hizmet ticareti müdürlüğümüz hizmet ihracatımızı arttırma yolunda çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu süreç de teknoloji odaklı yatırımlara geniş imkan ve teşvikler sağlayacak yeni nesil ihtisas serbest bölgelerimiz ile yüksek teknolojili ürün ihracatımızı ve küresel değer zincirlerinde ki yetkinliğimizi amaçlıyoruz. Ülkemizde ki e-ticaret alt yapısını geliştirmeliyiz. Firmalarımızı önümüzde ki üç yıl içerisinde 6,5 trilyon dolara ulaşması gerekiyor. Beklenen küresel e-ticaret pazarında daha çok varlık gösterebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

