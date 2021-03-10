Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Dönmez, Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulundu

Bakan Dönmez, Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulundu

Akkuyu Nükleer Santrali sahasından genel görüntü

Enerji Santrali Temel Atma Töreni Nükleer Enerji Konferans 

-Sahadan detay görüntüler
-3. reaktörün olduğu yerden görüntü
-Sahanın tepeden görünümü
-Saha planının görüntüsü
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez ve Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev’in sahayı incelemesi
-Bakan Dönmez’in bilgi alması
-Bakan Dönmez’in fotoğraf çektirmesi

( MERSİN )- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün temeli atılacak olan 3’üncü reaktör ve diğer çalışmalar hakkında Rus ve Türk yetkililerden bilgi aldı MERSİN

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhaçev ile birlikte Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında incelemelerde bulundu.Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü ünitesinin temeli bugün atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferansla temelini atacağı 3’üncü reaktör için tüm hazırlıklar tamamlandı.Temel atma töreni için Mersin'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberinde Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhaçev ile birlikte inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Dönmez, bugün temeli atılacak olan 3’üncü reaktör ve diğer çalışmalar hakkında Rus ve Türk yetkililerden bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferansla katılacağı temel atma töreninin, saat 16.00 sıralarında başlaması bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement