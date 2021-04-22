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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye’de

Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye’de

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( ANKARA ) Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma (FSRU) gemisi Türkiye’de ANKARA

Doğalgaz Sosyal Medya 


- Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma (FSRU) gemisi olan Ertuğrul Gazi, Türkiye’ye ulaştı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bayrağımızı göndere çeken ilk FSRU Gemimiz; Ertuğrul Gazi, Türkiye’de. Sertifikasyon işlemlerinin ardından Dörtyol'daki limana demirledi. Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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