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Ekonomi
Bakan Bilgin: 'En düşük ücrete 500 lira düzeltme yaptık. İlk 6 ay için 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon zammı yapıldı. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Yüzde 34.62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz toplu sözleşmede
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Bilgin: 'En düşük ücrete 500 lira düzeltme yaptık. İlk 6 ay için 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon zammı yapıldı. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Yüzde 34.62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz toplu sözleşmede

Bakan Bilgin: 'En düşük ücrete 500 lira düzeltme yaptık. İlk 6 ay için 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon zammı yapıldı. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Yüzde 34.62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz toplu sözleşmede

AÇIKLAMA

( ANKARA ) Bakan Bilgin: "En düşük ücrete 500 lira düzeltme yaptık. İlk 6 ay için 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon zammı yapıldı. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Yüzde 34.62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz toplu sözleşmede istifade etmiştir. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi"

Enflasyon Zammı İstifa Enflasyon Toplu Sözleşme 

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