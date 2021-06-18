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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
AYDIN - Yılın ilk inciri hasat edildi

AYDIN - Yılın ilk inciri hasat edildi

- İncir bahçesi - İncirlerin ölçümü - İncirlerin toplanması - Ziraat mühendisi Aytekin Belge'nin konuşması Aydın 'da yılın ilk inciri hasat edildiAYDIN (AA) - İncir üretim merkezi Aydın 'da sezonun ilk taze inciri, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İncir Araştırma Enstitüsünün bahçesindeki ağaçlardan toplandı.Enstitünün Umurlu Mahallesi'ndeki "siyah ve beyaz orak" incir ağaçlarındaki meyveler, geçen yıla göre 5 gün erken olgunlaştı.Çalışanlar, incir ağaçlarından 50 kilogram incir topladı.Enstitüde çalışan Ziraat Mühendisi Aytekin Belge, 282 incir çeşidi üzerinde inceleme yaptıklarını belirtti.
Aytekin Belge, diğer incirler türlerinin temmuz sonunda hasat edileceğini söyledi.

Belge, enstitüde, incir sektörüne teknoloji üretmek ve verimliliği artırmak adına Ar - Ge çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Melezleme ve mutasyon ıslahı çalışmaları, verim ve kaliteyi yükseltme çalışmaları, incirde su - verim ilişkileri, gübreleme, sık dikim ve taç yönetimi, iklim değişikliği ve incirde kalite ilişkileri, taze ve kuru incirde kurutma ve depolama, incir alanlarının erozyon durumunun belirlenmesi gibi konularında çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı. Aydın 'da, yılda yaklaşık 190 bin ton incir üretiliyor. Meyvenin bir kısmı taze olarak tüketilirken 65 bin tonu kurutuluyor. Kurutulan incirin 40 bin tonu 80 ülkeye ihraç ediliyor.

İklim Değişikliği Teknoloji Erozyon Gübre Erimli 

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