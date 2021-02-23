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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
AYDIN - Kuşadası, 2021 sezonunda dev gemilerle 200 bin turist hedefliyor

AYDIN - Kuşadası, 2021 sezonunda dev gemilerle 200 bin turist hedefliyor

- Kuşadası ilçe turizmi koordinasyon toplantısına katılanlar - Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Aziz Güngör'ün konuşması - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un konuşmasıKuşadası, 2021 sezonunda dev gemilerle 200 bin turist hedefliyorAYDIN (AA) - Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Aziz Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) sürecinde kruvaziyer turizminin olumsuz etkilendiğini, bu yıl Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı'na dev gemilerle yaklaşık 200 bin turistin gelmesini beklediklerini bildirdi.Güngör, ilçedeki bir otelde ilçe turizminin sorunlarına yönelik düzenlenen koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada, tüm dünyada kruvaziyer turizmin salgından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Kruvaziyerin Türkiye için önemli bir destinasyon olduğunu aktaran Güngör, şöyle devam etti:"Kovid - 19 öncesi 2021 senesi Kuşadası’nın tarihinde gelmiş geçmiş en iyi sezon olacaktı.En son Mart 2020'de, 2021 yılına ait gemi rezervasyonlarına göre 790 bin yolcu bekleniyordu. Mürettebatıyla birlikte 1 milyonun üstünde olacaktı. Şu an buna çok uzak bir tablo konusu. 2021 yılı için 304 gemiyle 350 bin yolcu kapasitesi görünüyor. Fakat yolcu kapasitesi bizi yanıltabilir çünkü bu sene düşüş bekliyoruz gemilerdeki doluluk oranlarında. Dolayısıyla yolcu kapasitesinin 200 binler civarında olması beklenebilir."İlk gemiyi 1 Mayıs'ta beklediklerini vurgulayan Güngör, Yunanlı bir firmaya ait geminin kapasitesinin 2 bin kişilik olduğunu ve yaklaşık yüzde 40'lık bir dolulukla gelebileceğini öngördüklerini ifade etti.
Önümüzdeki sezon için de bilgi veren Güngör, "2022 sezonu için 300 gemi seferiyle 400 bin yolcu rezervasyonu var. Bu mutlaka artacaktır. 2022 yeni rezervasyonların da içinde olduğu bir tablo. 2023 ve 2024'te kruvaziyer turizminin tekrar eski gücüne kavuşmasını bekliyoruz." dedi.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da turistlerin kente gelip memnun ayrılmalarının çok önemli olduğunu, bu konuda çalışma yaptıklarını belirtti.
Toplantıda İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de değerlendirmelerde bulundu.

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