Aydın incirine olan talep her geçen gün artıyor

-İŞLETMEDEN GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜLER

-İNCİR İŞLEYEN KADINLAR

-İNCİRLERİN BANTLARDAN GEÇİŞİ

-İNCİR PAKETLEME İŞİ

-İNCİR AYIKLAYANLAR

-GENEL VE DETAYLAR

-TARİŞ İNCİR BİRLİĞİ BAŞKANI MUSTAFA BİRCAN RÖP



( AYDIN ) -- Dünyanın ağzını tatlandıran kuru incir, üreticinin de yüzünü güldürdü AYDIN



- Aydın’ın milli ürünü olan ve tüm kutsal kitaplarda adından söz edilen kuru incire olan ilginin her geçen gün arttığı belirtildi. Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, anne sütünden sonra en faydalı gıda olarak bilinen kuru incirin korona virüs salgını dolayısıyla daha çok tüketildiğini belirterek son 5 yılda fiyatların da yaklaşık 5 kat arttığını söyledi.



Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle incir rekoltesinde düşüş olmasına rağmen, Tariş İncir Birliği olarak faaliyetlerine tam kapasite devam ettiklerini kaydeden Başkan Mustafa Bircan, “İlimiz Aydın kuru incir üretiminde Türkiye ve Dünya lideri. Dünya genelindeki kuru incirin yaklaşık yüzde 70-80‘ini Türkiye üretiyor. Bunun da yaklaşık yüzde 70’i Aydın’da üretiliyor” diyerek Aydın’ın milli ürününü değerlendirmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi.



Aydın’da hali hazırda 370 bin dekar alanda incir üretimi yapıldığını ve kurutulan sarılop cinsi incirin ülke genelinde sadece Aydın ve çevresinde yetiştiğini ifade eden Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, fiyatları da değerlendirdi. Dünyanın ağzını tatlandıran kuru incirin üreticinin de yüzünü güldürdüğünü kaydeden Başkan Bircan, “Fiyatlar geçen yıla baktığımızda üretici bazında çok güzeldi. Biz 4 yıldır incir üreticisi ortağımızın yanında yer alıyoruz. İlk göreve geldiğimizde 2016 yılında 4 numara 51-55 incir 5 lira idi. Geride kalan 4 yıllık süreçte bu fiyat 5 kat arttı. Bu yıl 26 liradan aldık. Geçen yıla göre bu yıl fiyatlarda yaklaşık yüzde 37 artış oldu” diyerek pandemiye rağmen incir ihracatının artarak devam ettiğini söyledi.



“Aldığımız ürünlerin yüzde 70’i ihraç ediliyor” Tariş İncir Birliği olarak 4-5 yıldır 5 bin ile 7 bin ton arası incir alımı yaptıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, “Birliğe bağlı 14 kooperatif 5 bin ortağımız var. Ağırlıklı olarak yurt dışı satışı yapıyoruz. Yurt içi satışımız da var. Yüzde 70’nin ihracata gönderiyoruz. Bu yıl ilk gemi 30 Eylülde kalktı. Şu anda bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Yılın 12 ayı ihracatımız devam ediyor” diyerek dünya genelinde kuru incire olan talebin devam ettiğini söyledi.



“Pandemi sürecinde en çok talebi kuru incir gördü” Kuru incire talep geldikçe göndermeye devam ettiklerini kaydeden Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, “Korona virüs tüm dünyada etkili oldu. Pandemi sürecinde Dünyada ve ülkemizde doğal kuru meyvelere talep artışı oldu. Kuru meyve bağışıklık sistemini arttırdığından dolayı, dış ve iç pazarda bu süreçte daha çok tercih edilen ürünlerin başında kuru incir geldi. Türkiye olarak 60-70 bin ton arası kuru meyve ihraç ediyoruz. Buradan da 250-300 milyon dolar arası döviz girdisi sağlıyoruz. Cari açığı kapatmak bakımından bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünyadaki bir çok alanda ticari hacim azalırken kuru meyvede ve özellikle incirde herhangi bir sıkıntı yaşamdık. Halen ihracat devam ediyor” diyerek içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde dahi kısa çalışma ödeneğine başvurmadan faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.



Tariş İncir Birliği tarafından başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Uzakdoğu ve Arapyarımadası’na kuru incir gönderildiği belirtildi. (İK-



loading...