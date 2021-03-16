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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Av yasağı öncesi balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor

Av yasağı öncesi balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor

Balık tezgahlarından detay

Kalkan Balığı Balık Fiyatları Balık Tezgahları Av Yasağı 

-Röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Balıkta av sezonun bitimine yaklaşık 1 ay kaldı, öncesinde ise balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Balıkçılar bolluk varken balık tüketmenin tam zamanı olduğunu söylüyor. 1 Eylül’de başlayan balık av sezonu 15 Nisan’da sona eriyor. Bu tarihten itibaren Marmara ve Karadeniz’de profesyonel tekneler ile balık avlanamayacak. Çiftlik balıkları tüketilebilecek. Balık av sezonunun bitmesine yaklaşık 1 ay kala balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Korona virüs salgını döneminde içerdiği besin değerleri açısından yoğun ilgi gören balıklar av yasağı öncesi de talep ediliyor. Balık çeşitliliğinin bol olması balık tezgahlarını süslerken balıkçılar ise balık tüketiminin tam zamanı olduğunu söylüyor. Av sezonu bitiminde balık fiyatlarının artacağını da dile getiren balıkçılar bolluk varken vatandaşları balık tezgahlarına davet ediyor. ‘’Balık tüketmenin tam zamanı’’ Av sezonu öncesi tezgahlarda bolluk yaşandığını belirten esnaf Yusuf Durmaz, ‘‘Av yasağına yaklaşık 1 ay kaldı. Bu dönemde en çok hamsiye talep var. Tezgahlarda balık çeşitliliği de yüksek. Sarıkanat, çupra, kalkan balığı bollukta. Av yasağı başladığında fiyatlar artar, şuan fiyatlar uygun. Balık tüketmenin en doğru zamanı’’ dedi.
Hamsinin kilosu 30-35 lira Balık fiyatlarının mevsimine göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Samet Varyemez isimli esnaf ise ‘‘Hamsi 30-35 liradan satılıyor, geçtiğimiz hafta 50 lira civarındaydı. Balık fiyatları avlanmaya ve mevsime göre hareketlilik gösteriyor. Balığında meyve, sebze gibi mevsimi var. Hamsi, çinekop, mezgit, kalkan balığı mevsimi şuan. Vatandaşları balık tezgahlarına davet ediyoruz, av yasağı öncesi balık tüketmek için doğru bir zaman’’ diye konuştu.

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