ATO’dan üyelerine salgında ‘Ücretsiz E-Belge’ desteği

- Ankara Ticaret Odası, pandemi nedeniyle zor günler geçiren üyelerini desteklemek amacıyla internet üzerinden sunduğu oda belgelerini 2021 yılı sonuna kadar ‘ücretsiz’ verecek.Ankara Ticaret Odası Meclisi, 2020 yılının Aralık ayındaki son Meclis Toplantısı’nda e-belgelerin ücretsiz verilmesine ilişkin kararı oy birliğiyle kabul etti. Buna göre Ankara Ticaret Odası Ticari Belgelendirme Müdürlüğü tarafından www.atonet.org.tr adresi üzerinden verilen Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi), İhale Durum Belgesi, Yabancı Dilde Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi), Yabancı Dilde İhale Durum Belgeleri, ATO üyelerine 2021 yılı sonuna kadar internet üzerinden ücretsiz verilecek.Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, pandeminin reel sektöre etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek,” Koronavirüs nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zor süreçte ATO olarak her an her yerde üyelerimizin yanındayız. Üyelerimizin ihtiyaç duydukları belgelere 7/24 ve ücretsiz ulaşabilmesini istedik. Böylece üyelerimiz, bu dört belgeyi Odamıza gelmeden internet üzerinden hiçbir ücret ödemeden temin edebilecek. Üyelerimizin memnuniyetini artırmak amacıyla yürüttüğümüz girişim ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, bu sürecin üstesinden geleceğiz” ifadelerine yer verdi.Baran, bu süreçte ATO’ya borcu bulunanlara kanunen başlatmak zorunda kaldıkları haciz işlemlerini de yılsonuna kadar gerçekleştirmeyeceklerini de kaydetti.





