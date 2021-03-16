Ataşehir Modern projesiyle Hazine’ye 1.2 milyar lira aktarılacak

-Muhiddin Gülal'ın konuşması

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( İSTANBUL )- TMSF Başkanı Gülal, Ataşehir Modern projesinin tanıtım toplantısında konuştu.

- Gülal: “Ataşehir Modern projesiyle Hazine’ye 1.2 milyar liralık kaynak aktaracağız” İSTANBUL



- TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bugün tanıtımı gerçekleştirilen Ataşehir Modern projesiyle Hazine’ye 1.2 milyar liralık kaynak aktarılacağını söyleyerek bu tutarla birlikte TMSF’nin kangren olmuş dosyalarından birinin daha alacağının tahsil edilerek kapatılacağını kaydetti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesiyle İstanbul’da hayata geçirilen Ataşehir Modern, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Ataşehir Modern Satış Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Ataşehir Modern projesi ile TMSF güvencesini, mevduat sigortacılığının yanında yuva sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızla buluşturuyor; aynı zamanda da devletimizin kasasına önemli bir kaynak aktarıyoruz. Ataşehir Modern projesinin başarıya ulaşmasıyla birlikte, Balkaner Grubu’na yönelik alacak tahsil süreci sona erecek ve TMSF’nin uzun yıllardır takip ettiği bir dosya kapanmış olacaktır” diye konuştu.

Hedeflenen teslim tarihi 29 Ekim 2023Küresel salgının etkisinin devam ettiği bir süreçte ortaya koydukları projeyle, vatandaşları TMSF güvencesiyle buluştururken, Türk ekonomisinin gücünü de göstermeyi arzu ettiklerini ifade eden Gülal, “Edinim değeri 435 milyon TL olan arazi üzerinde inşa ettiğimiz ve asgari 2.7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde; yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine’ye yaklaşık 1.2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız. Yaklaşık 280 kişinin pandemi tedbirlerine riayet ederek istihdam edildiği projemizi 29 Ekim 2023’te teslim etmeyi hedefliyoruz.”0.99 faiz oranı, lansmana özel yüzde 10 indirimToplantıda paylaşılan bilgilere göre proje, konut alıcılarına metrekaresi 15 bin TL’den, 0.99 faiz oranı, 120 aya varan vade imkanı ve lansmana özel yüzde 10 indirimle sunuluyor. Konum itibarıyla ağırlıklı olarak markalı konut projeleri, eğitim kurumları, parklar, sağlık ve spor merkezlerinin odak noktasında yer alması projeye artı değer katıyor. Ayrıca E5 ve E6 otoban bağlantı yollarının kesiştiği noktada yer almasından dolayı da ana arterlere kolay ve hızlı ulaşım sağlanıyor.979’u konut, 44’ü ticari ünite, toplam 1023 bölümAtaşehir Modern, yeşil ve sosyal alanları, konforlu daireleri ile sakinlerine, standartların üzerinde bir yaşam anlayışı getiriyor. Toplam 238 bin 752 metrekarede inşa edilerek 3 blokta yükselen Ataşehir Modern projesi (167 bin 208 metrekarelik satılabilir alanı ile), 979’u konut, 44’ü ticari alan olmak üzere toplam 1023 bağımsız bölümden oluşuyor. Tüm ihtiyaçlarını kendi karşılamayı hedefleyen ve toplam 10 bin 392 metrekare yeşil alana sahip projede; açık ve kapalı havuzlar, fitness merkezi, sauna, basketbol sahası, kaykay ve bisiklet pistleri, çocuk oyun alanları ve daha birçok sosyal donatı alanı bulunuyor.307 metrekareye varan büyüklükte farklı tipte dairelerDepreme dayanıklı, enerji verimli ve yangına karşı güvenli projede; 32 metrekareden 307 metrekareye varan büyüklükte 347 adet 1+1, 265 adet 2+1, 261 adet 3+1, 74 adet 4+1 ve 32 adet 5+1 daire bulunuyor. 7 bin 858 metrekare büyüklüğünde sosyal tesise sahip projede 1514 adet araçlık otopark yer alıyor. Her bloktaki kapalı otoparkta elektrikli otomobiller için şarj istasyonu olan projede misafir araçları için de açık otopark bulunuyor.



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