Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Atalık tohuma ilgi arttı

Atalık tohuma ilgi arttı

Başkan Çelik’in bilgi alması

Tarım Sağlıklı Beslenme Tarım Arazisi Yerli Tohum 

-Başkan Ömer Faruk Çelik açıklama
-Detay

( MANİSA )- Şehzadeler ‘Atalık Tohum Takas Günleri’nin üçüncüsünü düzenledi- Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik elinde atalık tohum bulunan vatandaşları tohumların yaygınlaşması için takas günlerine davet etti MANİSA

- Şehzadeler Belediyesinin, yerli tohumla milli üretimi teşvik etmek, geçmiş yıllardaki lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmak hedefiyle başlattığı Atalık Tohum Takas Günlerinin üçüncüsünü gerçekleştirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Nerede o eski lezzetli tatlar diye hatırladığımız bize ait olan orijinal atalık tohumların yaygınlaşmasını istiyoruz. Elimizde fazla olan tohumları getirip burada takas edelim ki başka insanlar da onlardan yararlansın.” dedi.
Şehzadeler Belediyesi, tarihi Kurşunlu Han’da Atalık Tohum Takas Günlerinin üçüncüsünü düzenledi.
Yerli tohumla milli üretimi teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, elinde yerli tohum bulunan vatandaşlar onları vererek, ihtiyaç duydukları başka yerli tohumlardan aldı.Pandemi nedeniyle zamana yayılarak düzenleniyorAtalık Tohum Takas Günlerinin bu yılki ikinci etkinliğinde tohum takas etmeye gelen vatandaşlar ile bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, etkinliğin belediye ve gönüllüler iş birliği ile düzenlendiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Atalık Tohum Takas Günleri etkinliğimizi bu yıl pandemi şartları nedeniyle zamana yayarak düzenliyoruz. Elinde atalık tohum olanlar bize getiriyor onlar paketlenip hazırlanıyor. Elinde tohum olan vatandaşlarımız da onları getirerek buradan elinde olmayan ama ihtiyaç duyduğu başka tohumlardan alıyor. Amacımız şu; nerede o eski lezzetli tatlar diye hatırladığımız bize ait olan bölgemize ait olan orijinal atalık tohumların yaygınlaşmasını istiyoruz. İnsanlarımızın sağlıklı beslenmesini arzuluyoruz. Manisa bir tarım şehri, Şehzadeler de onun kalbi. Şehzadeler’de 320 bin dönüm tarım arazisi var. Tüm üreticilerimizi bu etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum. Yoğun bir katılım var. İlçelerimizden civar illerden gelenler var. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağlıklı beslenelim, değerlerimizi yitirmeyelim. Bu topraklara ait olan bu toprakların tadı olan ürünlerimizi kaybetmeyelim. Atalık tohumlarımızı değerlendirelim onları bahçelerimize tarlalarımıza ekelim. Elimizde fazla olan tohumları getirip burada takas edelim ki başka insanlar da onlardan yararlansın. Bu tohumlar nesilden nesile artarak, yaygınlaşsın istiyoruz. Emek sarf eden arkadaşlarıma ve katkıda bulunanlara, katılımcılara çok teşekkür ediyorum.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Bu Besinler Kabuklarıyla Daha Faydalı!Bu Besinler Kabuklarıyla Daha Faydalı!
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement