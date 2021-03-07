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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Atalarından miras asırlık tohumla yerli domates yetiştiriyor

Atalarından miras asırlık tohumla yerli domates yetiştiriyor

Dalında çakır domates

Organik Tarım Salar Küçük Kız Tarım Irak 

-Domates yiyen küçük kız Ümmü Bulut
-Domateslerin çakır olarak toplanması
-Kasaya konulan domatesler
-Muhammet Bulut ile röp.
-Emine Bulut ile röp.
-Domatesin bölünmüş içi pembe ve etli görünümü
-Domates kasaları ve Muhammet Bulut
-Domates çiçeklerinden görüntü

( MERSİN )- Asırlık tohumlardan üretilen domatesler piyasanın 2-3 katı üzerinde fiyatla alıcı buluyor- Halk arasında köy domatesi, "Ragıp", "cavcav", "lapçin" ya da "anam babam" domatesi olarak bilinen yerli domates 200 ila 400 gram ağırlığa sahip, rengi, lezzeti ve kokusuyla da diğer domateslerden farklı MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde bir üretici atalarından miras kalan asırlık tohumlar ile organik domates yetiştiriyor. Halk arasında köy domatesi, "Ragıp", "cavcav", "lapçin" ya da "anam babam" domatesi olarak bilinen yerli domates 200 ila 400 gram ağırlığa sahip olmakla birlikte rengi, lezzeti ve kokusuyla diğer domateslerden ayrılıyor. Çokça tercih edilen yerli domates çakır olarak toplanmakla birlikte diğer domates çeşitlerine göre yaklaşık 2-3 kat daha fazla fiyatla alıcı buluyor.Üretici Muhammet Bulut, asırlık yerli domates tohumlarının kendisine ailesinden miras kaldığını ve 15 yıldır da kendisinin bu tohumlarla organik domates yetiştiriciliği yaptığını belirtti.
"Çok rağbet görüyor"Bulut, "Bu domatesimizin tohumları yaklaşık 100 yıl önce ebelerimizden dedelerimizden kalma. Biz bunu ekip çoğaltıp, tohumlarını aldık. Hibrit değildir. Domatesleri dalında bırakıyoruz, iyice kızarınca tohumları kendimiz alıyoruz. Bu organik bir domatestir. Normalde piyasada tane domates 2 liraya giderken, bu domatesimiz 5 liraya, 6 liraya gidiyor. Lezzeti, kokusu, bambaşka, bilen bilir. Bitkinin kök yapısı, verimi, satışı güzel. Erdemli'de rağbet çok, İstanbul'dan bile talep geldi. Bilen arıyor, soruyor, istiyor" dedi.
"Piyasanın 2-3 kat üzerinde fiyatla satılıyor"Domatesi organik olarak yetiştirdiklerini ve sağlıklı olduğunu ifade eden Bulut, "Bunun Türkiye genelinde üretilmesini istiyorum. Piyasa değeri farklı, diğer domateslerin 2 -3 katına kadar satılabiliyor. Tohumu kendi ürününüzden aldığınız için fide masrafı yok. Zararlılara karşı daha dayanıklı. Zararlılara karşı kendimiz organik sirke, maya ve yapıştırıcı kullanarak mücadele ediyoruz. Çiçek tutumu için de arı koyuyoruz. Yani arı aşılamayı daha güzel yapsın diye. Biz bu domatesimizin tohumlarının araştırılıp Türkiye genelinde yayılmasını, organik tarıma dönülmesini istiyoruz" diye konuştu.
"Lezzetiyle bizi geçmişe götürüyor"Eşiyle birlikte asırlık domates yetiştirdiklerini ve geçimlerini bununla sağladıklarını dile getiren Emine Bulut ise, "Bu domatesler eskiden ebelerimizin dedelerimizin zamanından bu günümüze gelen organik bir domatestir. Lezzet bakımından çok güzel. Tadı da çok güzel. Tadıyla, kokusuyla bizi geçmişe de götürüyor" şeklinde konuştu.

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