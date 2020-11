Ata Tohum'da ikinci üretim sezonu başladı

- Atakum Belediyesi’nin yerel tohumları geleceğe taşıyarak dünyada gıda güvenliğini sağlamak amacıyla açtığı AtaTohum Merkezi’nde ikinci üretim sezonu başladı.

Atalık tohumlardan yetiştirilen 19 farklı kışlık sebzeye ait yüzlerce fide, AtaTohum’un yetiştirme parsellerinde toprakla buluştu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bölgede benzer çalışmalar yapmak isteyen yerel yönetimlere öncülük ediyoruz” dedi.

“Bir tohum bir ülkeyi kurtarır’ sloganıyla, geleneksel tarımda binlerce yıldır kullanılan atalık tohumları kayıt altına alıp çoğaltarak geleceğe taşıyan Karadeniz’in ilk tohum merkezi AtaTohum’da ikinci üretim sezonu çalışmaları aralıksız sürüyor. Yaz dönemi mahsullerini hasat edip elde edilen tohumları AtaTohum’un envanterine ekleyen Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kış sezonu üretimi için hazırlıklarına yazın son günlerinde başladı.

Atakum Belediyesi’ne ait serada içerisinde torf doldurulan fide yetiştirme yastıklarına ekilen atalık tohumlar, ziraat mühendislerinin gözetiminde çimlendirildi. Serpilmelerinin ardından açık havaya çıkabilecek boyutlara ulaşan 19 farklı kışlık sebzeye ait yüzlerce fide, toprakla buluşmaya hazır hale geldi. AtaTohum’un yetiştirme parsellerinde eş zamanlı olarak yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekipler, tüm parsellerin toprağını değiştirdi. Her bir alanı tek tek boşaltan ekipler, parsellere yeni toprak doldurarak kış sezonu hazırlıklarını tamamladı. Kış sezonu 19 farklı sebze ile başladı Seradan alınarak AtaTohum Merkezi’ne getirilen tohum yetiştirme yastıkları içerisindeki fideler, Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince ayrı ayrı parsellere ekildi. AtaTohum’un yetiştirme parselleri kış sezonunda; yaprak lahana, azman lahana, beyaz lahana, pırasa, yaprak pazı, kıvırcık marul, kırmızı turp, marul, beyaz soğan, endiz börülce, siyah acur, siyah havuç, şevketi bostan, turp, yerli pazı, karalahana, bezelye ve brokolinin yanı sıra baharatlık zaprana çiçeğine ev sahipliği yapacak. Bitkilerin tohumları sezon sonunda toplanıp AtaTohum Merkezi’nin envanterine eklenecek. AtaTohum’da üretilerek sayıları çoğaltılan atalık tohumlar, Samsun’daki tarımsal ürün çeşitliliğini artırmanın yanı sıra dünya genelinde gıda güvenliğine katkı sağlayacak. İlk üretim sezonunda 20 çeşit üründen 10 binden fazla tohum elde ederek atalık tohum stoğunu güçlendiren AtaTohum Merkezi tür sayısını, yurttaşlardan aldığı tohum bağışları ile de artırıyor. AtaTohum’a tohum bağışında bulunmak isteyen yurttaşlar ellerindeki atalık tohumları, “Atakum Belediyesi Çözüm Merkezi, Mimarsinan Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı, No:114 Atakum/Samsun” adresine gönderebiliyor. ‘Gıda güvenliği konusunda öncülük ediyoruz’ AtaTohum’un Karadeniz’de kurulan ilk tohum merkezi olduğunu ve bölgede gıda güvenliğini sağlamak amacıyla benzer çalışmalar yapmak isteyen diğer yerel yönetimlere öncülük ettiğini belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Anadolu topraklarında binlerce yıldır varlığını sürdüren atalık tohumları, toplumun sağlıklı beslenebilmesi için buluyoruz, envantere işliyoruz, koruma altına alıyoruz. AtaTohum’un yetiştirme parsellerinde çoğaltılan atalık tohumların sayısı her hasat döneminde artıyor. AtaTohum’da Karadeniz topraklarına ve Samsun iklimine uygunluğunu test ettiğimiz atalık tohumların sayısı bugün yüzbinlere ulaştı, birkaç yıl sonra bu rakam milyonlara çıkacak. Herkesin sağlıklı gıda ürünlerine ulaşabilmesi için geleneksel tohum kullanımının önce Karadeniz’de ardından Türkiye’nin tüm bölgelerinde yaygınlaşması için öncülük edeceğiz. Ellerinde atalarından, dedelerinden kalmış tohumları bulunan Türkiye’nin her yerinden tüm yurttaşlarımızın, bu mirası AtaTohum ile paylaşmalarını rica ediyorum” diye konuştu.

