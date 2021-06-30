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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Asma yaprağından 1,5 milyonluk gelir

Asma yaprağından 1,5 milyonluk gelir

Üzüm ağaçlarından görüntü

Asad Göz Sağlığı Lyon Yaprak Sarma Irak 

-Yapraklardan görüntü
-Toplanmasından farklı açılardan görüntü
-Tarladan görüntü
-Ayhancı konuşma
-Banaz konuşma
-Salamura yapılmasından görüntü

( DENİZLİ ) -- Üzümüyle ünlü Selcen Mahallesinde 150 ton yapraktan 1,5 milyon TL'lik gelir bekleniyor DENİZLİ

- Denizi’nin yetiştirdiği üzümüyle ünlü Çal ilçesinde asma yaprağı toplamada birinci toplamanın sonuna gelindi. 5 bin dönüm bağ bulunan Selcen Mahallesinde de bu yıl toplanacak yaklaşık 150 ton çekirdeksiz asma yaprağından 1,5 milyon TL gelir bekleniyor. Denizli’de ince, narin ve kendine has aroması ile damaklarda farklı bir tat bırakan asma bağ yaprağı hasadında birinci toplamanın sonuna gelindi. Üzüm bağlarıyla ünlü Çal ilçesine bağlı Selcen mahallesinde yoğun olarak toplanan bağ yaprağı üzüm üreticileri için ek gelir oluyor. Mahallede sadece çekirdeksiz üzüm bağlarından yılda 150 tona yakın asma yaprağı toplanıyor, yaş ve salamura yapılarak satılan asma yapraklarından mahalleli bu yıl 1,5 milyon TL gelir bekliyor. Asma yaprağı toplayarak geçimini sağlayan çiftçiler, hasada sıcak hava dolayısı ile erken saatlerde başlıyor. Türk mutfağının lezzetlerinden yaprak sarmasının ana malzemesi olan asma yaprağı özenle toplanıyor. Tek tek toplanan asma yaprakları salamura yapılmak üzere bidonlara su ve tuzla bastırılıyor. Yaş asma yaprağının kilosu 8 TL’den satılıyor. Mahallede asma yaprakları genellikle salamura yapıldıktan sonra kış boyu satılıyor. “Birinci toplamanın sonuna gelindi” Bu yaprağın diğerlerine göre farklı olduğunu belirten üzüm üreticisi Ömer Ayhancı; “Bu Sultaniye Çal çekirdeksiz yaprak. Bu yaprağı biz bağlarımızı sulamadan oluşan bir üzüm. Bu yüzden bu yaprağı daha çok tercih ediyoruz. Biraz da sarımsı, yumuşak ve damarları ince yaprak türü. Bizim kendi mahallemizde 5 bin dekar bağ var. Bunlar diğer ilçelerde daha da ayrı bir tür oluyor. Onlar sadece öküzgözü yaprakları büyük olduğu için balık pişirmede tercih ediyor. Bizim esas üzüm yaprağını topladığımız cinsi Çal Çekirdeksiz Sultaniye üzümü. Bağda ilk toplamanın sonuna geliyoruz. Kilosunu bu sene 5 TL’den başlayarak 7 ile 8 TL’ye geldi. Şuanda yaş yaprak olarak 5 TL civarında. Bazıları salamura yaparak satıyor” diye konuştu.
“Salamura mahallenin geleneği” Yaprağı genellikle salamura olarak sattıklarını ifade eden üzüm yaprağı toplayıcısı Hamide Banaz’da; “Çekirdeksiz bağlarımız var. Onlar da ikinci bir gelir olarak filizlerinde taze yaprak toplayıp salamura yapıp satıyoruz. Sabah 5 gibi bağa gelerek sepetlerle yaprakları toplarız. Eve götürerek salamura haline getiririz. Fazla yaş satmayı tercih etmeyiz çünkü salamura bizde gelenek olarak daha geçerli” dedi.
Asma yaprağının faydaları Asma yaprağı anemiyi önlemeye yardımcı olur, göz sağlığını korur, bağırsakları korur, saç problemlerini önler, kilo vermeye de yardımcı olur, ağız yaralarını da iyileştirdiği bilinir. (EEP-MB-E)
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