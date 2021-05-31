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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Asma yaprağı üreticiyi sevindiriyor

Asma yaprağı üreticiyi sevindiriyor

Yaprak toplayan işçiler

Asad Gesi 

-Yaprak yolumu
-Bahçeden detay
-Bahçe sahibi Ahmet Öğeç ve komşulardan Şengül Öğeç ile röportaj
-Detaylar

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Hadim ilçesinde hasadına başlanan asma yaprağı tarlada 20 liradan alıcı buluyor. Kilogramı geçen yıl 10 lira olan asma yaprağının bu yıl tarlada 20 liradan alıcı bulması ilçedeki üzüm yetiştiricilerini mutlu ediyor. Türk yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan asma yaprağı, birçok ailenin de ana geçim kaynağını oluşturuyor. İlçenin Aladağ vadisi bölgesindeki Gaziler Mahallesinde üzüm yetiştiriciliği yapan Ahmet Öğeç, fiyatların geçen yıla göre artış gösterdiğini söyledi.

Yaprakları yaş ve salamura şeklinde pazarladıklarını anlatan Öğeç, “Bugün yaprak hasadı sezonunu açtık. Hasadını yaptığımız asmanın cinsi 'Hafız Alı'. Bunun özelliği bölgede yetişen tek salamura çeşididir ve epey ün yapmıştır. Konya ve çevre illerdeki pazarlarda Aladağ yaprağı olarak satılmaktadır. Üzümün yanında alternatif olarak yaprağını da salamura ve yaş olarak pazarlara sunuyoruz. Yaprağımızın en büyük özelliğinin ince, damarsız ve kesiksiz olmasıdır. Bu sebeple Karaman ve Konya gibi sarmanın çok yapıldığı yerler daha fazla talep etmektedir. Yaprakları 3 dönem olarak her 12 günde bir arayla yoluyoruz. Böylece sezonu 40-45 gün civarında tamamlayıp kapatıyoruz. Bugün yaprağın fiyatı bahçede 20 liradan alıcı bulmaktadır. Yaprak yolumunda iş gücü az ve sıkıntılı olduğu için komşularla birlikte imece usulü yolmaktayız” dedi.
Asma yaprağı hasadında imece olarak çalışan Şengül Öğeç de, pandemi nedeniyle hasada geç başladıklarını belirterek, “Akrabalarımız, komşularımız ve kızlarımızla birlikte imece usulü yaprak hasadına başladık. Asma yaprağının uykusuzluğa iyi geldiğini, çocukların zihnini açtığını, stresi azalttığını, tansiyona iyi geldiğini biliyoruz. Mayhoş ve güzel bir tadı var” ifadelerine yer verdi.
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