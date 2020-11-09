Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Artvin’deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı

- Artvin’deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı

Deriner Barajının Droen İle DSİ tarafından çekilmiş görüntüleri

( ARTVİN ) ARTVİN

Sosyal Medya Özel Sektör Hidroelektrik 


- Artvin’de Çoruh Havzası üzerinde yapılan ve işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, 33 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine bugüne kadar 20 milyar TL katkı sağladı. Artvin’de bulunan Çoruh Havzası Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından Çoruh Nehri üzerinde işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, 33 milyar kilovatsaat enerji üreterek, ülke ekonomisine 20 milyar TL katkı sağladı. Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh üzerinde yapımı tamamlanan ve elektrik üreten Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES, Artvin Barajı projesi ülke ekonomisine devasa katkı sağlamaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız sosyal medya hesabından, Çoruh Nehri üzerindeki Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajları işletmeye alındıktan, bugüne kadar yaklaşık olarak 33 milyar kilowatsaat enerji üretmiş olup güncel rakamlara milli ekonomiye 20 milyar TL katkı sağladığını duyurdu. (AG-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı